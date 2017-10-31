مؤتمر الإنتاج لعمال الهندسية والمعدنية يبحث تطوير الصناعات الاستراتيجية.. غدًا

إيمان عوف يناقش مؤتمر "العمل والإنتاج" الذى يُعقد صباح غد الأربعاء، بالمشاركة بين النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، برئاسة المهندس خالد الفقى، والنقابة العامة للصناعات الكيماوية برئاسة المهندس عماد حمدى، خطة العمل المستقبلية لتحسين أداء العاملين فى المصانع الاستراتيجية التى…

إيمان عوف





يناقش مؤتمر “العمل والإنتاج” الذى يُعقد صباح غد الأربعاء، بالمشاركة بين النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، برئاسة المهندس خالد الفقى، والنقابة العامة للصناعات الكيماوية برئاسة المهندس عماد حمدى، خطة العمل المستقبلية لتحسين أداء العاملين فى المصانع الاستراتيجية التى تشمل الحديد والصلب والألومنيوم والسيارات والمعدات الثقيلة والمعدنية وصناعة الأدوية والأسمدة والورق والكاوتشوك والزجاج.

يأتى المؤتمر الذى يشارك فيه أعضاء اللجان النقابية بشركات القطاعين العام والخاص بمناسبة الذكرى الـ44 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث يتم استعراض الإنجازات والإصلاحات التى تحققت منذ ثورة 30 يوينيو، والمشاركة فى إقامة المشروعات القومية.

ويتم فى المؤتمر الذى يشهده قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إصدار وثيقة عمالية لتأييد ومبايعة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعوته للترشيح لفترة رئاسية مقبلة من أجل استكمال مسيرة العمل والتنمية.

يُعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بالجامعة العمالية بمدينة نصر، فى الساعة الحادية عشرة صباحًا.