مؤتمر الأهرام للطاقة يكشف حجم الاستثمارات بقطاع الأسمدة

– سعد أبو المعاطي: أزمة الأسمدة في التوزيع وليس الإنتاج



-اكتشافات الغاز الجديدة في مصر تعيد الحياة للقطاع



الصاوي أحمد:



انطلق، الإثنين وعلى مدى يومين، مؤتمر الأهرام الأول للطاقة بعنوان “مصر مركز إقليمي للطاقة.. الواقع والتحديات”، تحت رعاية رئيس الوزراء، ومشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، ورؤساء وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية، من بينها “سيمنز مصر”، و”شل”، و”بي. بي. مصر”، و”A. B. B”، وممثلي مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية؛ بهدف وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبًا إلى جنب مع إستراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

ومن جهته، أكد الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير، أن أزمة الأسمدة تكمن في التوزيع وليس الإنتاج، وقال أبو المعاطي إن حجم الاستثمارات بقطاع الأسمدة بمصر يتراوح من 10 إلى 25 مليار جنيه للمصنع الواحد، موضحا أنه لا توجد أزمة نقص للأسمدة بالأسواق كما يدعي البعض، فمصر تنتج ما يعادل 21 مليون طن أسمدة وتستهلك منها نحو 9.5 مليون طن، متسائلاً: كيف تكون هناك أزمة إذا كان لدينا فائض يزيد على ١١ مليون طن سنويًا؟.