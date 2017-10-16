مؤتمر الأغذية العالمي يناقش تأثيرات الهجرة علي التنمية الريفية

الصاوي أحمداحتفلت وزارة الزراعة وإستصلاح الإراضي ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم بيوم الأغذية العالمي2017الذي أقيم هذا العام تحت شعار "فلنغير واقع الهجرة : نستثمر في الأمن الغذائي والتنمية الريفية"حيث تم تسليط الضوء خلال ٱحتفالات هذا العام علي العلاقة الحرجة بين الهجرة و



الصاوي أحمد

احتفلت وزارة الزراعة وإستصلاح الإراضي ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم بيوم الأغذية العالمي2017الذي أقيم هذا العام تحت شعار “فلنغير واقع الهجرة : نستثمر في الأمن الغذائي والتنمية الريفية”حيث تم تسليط الضوء خلال ٱحتفالات هذا العام علي العلاقة الحرجة بين الهجرة والأمن الغذائي والتنمية الريفية وتأثيراتها علي مستقبل التنمية المستدامة.

وأقيم الاحتفال تحت رعاية الوزير الدكتور عبد المنعم البنا وحسين جادين ممثل الفاو في مصر.

وقال حسين جادين في الكلمة التي ألقاها نيابة عن جوزيه دا سيلفا المدير العام لمنظمة الفاو أن ازدياد معدلات الهجرة بشكل خاص يعود إلي النزاعات والجوع والفقر وعدم الحصول وعدم الحصول على الموارد والتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ وهذة العوامل تؤثر بصورة خاصة علي المجتمعات الريفية.

وأضاف جادين إن منظمة الفاو تعمل على تحسين الإمن الغذائي للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين أو النازحين ونحن ندعو إلى جعل الهجرة عملية آمنه ومنتظمة.