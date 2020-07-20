مؤتمر «إنفستجيت»: المبيعات الرقمية دعمت القطاع العقاري في ظل كورونا

أكد علي عبد الغفار، الرئيس التنفيذي لقطاع المبيعات في شركة «IGI» العقارية، أن أبرز الأسباب التي تعيق تطبيق تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري في مصر هي عدم القدرة على تخصيص مبالغ مالية ضخمة لبناء صالات العرض الخاصة بالواقع الافتراضي، بالإضافة إلى عدم توافر البنية التحتية القوية التي تدعم هذه التقنيات.

جاء ذلك خلال جلسة الاثنين أقامتها «إنفستجيت» تحت عنوان “الاستفادة من الأدوات الرقمية: الواقع الافتراضي (VR) والذكاء الاصطناعي (AI) في قطاع العقارات”، لمناقشة كيفية تطبيق تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز (AR/ VR) في صناعة العقارات المصرية.

وبحثت الجلسة تسليط الضوء على النهج المختلفة التي من شأنها أن تخدم هذه الصناعة، واستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للبنية التحتية في المدن الذكية والمنازل الذكية والتشغيل الآلي للمنزل، وأهمية توافر البيانات والتحليل لتطبيق تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعززتعيق تطبيق هذه التقنيات.

ولفت علي عبد الغفار إلى أن مصر لديها القدرة على تطبيق الحلول الذكية، ولكن مازال أمامها المزيد من السنوات، كما تابع أنه لكي يتم التغلب على هذه العوائق يجب توافر البيانات وبناء بنية تحتية قوية تدعم بناء المدن الذكية وتطبيق سياسات الدفع الإلكتروني.

وأوضح أن المبيعات الرقمية تلعب دورًا بارزًا في الوقت الراهن خاصةً عقب أزمة فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، قال محمد فراج، المدير الإبداعي والمدير العام في شركة «5DVR»، إن شركات التطوير العقاري في مصر لديها الفرصة في الوقت الحالي للاستفادة من الأدوات التكنولوجية مثل الواقع الافتراضي والواقع والمعزز والذكاء الاصطناعي بشكل فعال، من خلال إعطاء الفرصة للعميل لمشاهدة الوحدات عبر هذه التقنيات.

وأكد علي أن هناك بعض الشركات نجحت في تطبيق هذه التكنولوجيا بالفعل، متابعًا أن الجونة تعد نموذج رائع للتسويق الدولي.

وأوضح أن هذه التقنيات يجب أن تستخدم في كافة مراحل صناعة العقار بدءً من التصميم لخدمات ما بعد البيع على سبيل المثال.

وتابع انه مع تزايد الحاجة لتطبيق التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية في صناعة العقارات في مصر سوف يشهد المستقبل المزيد من الحلول المبتكرة، متابعًا أن مصر تعد في مرحلة توصف بالجيدة في الوقت الحالي.

ويُعقد هذا المؤتمر الافتراضي على مدار 4 أيام بدءًا من 19 حتى 22 يوليو، بمشاركة لجنة العقارات التابعة لـ «إنفستجيت» وقادة السوق المحليين والدوليين وخبراء التكنولوجيا لتبادل الآراء حول كيفية دمج التكنولوجيا والحلول الذكية التي قد تساهم في فتح فرصًا واعدةً لنمو السوق العقاري المصري.

ويهدف إلى مناقشة استخدام أدوات الحلول التكنولوجية والذكية المتطورة للارتقاء بصناعة العقارات، لتعظيم الاستفادة من التقدم التكنولوجي في التطوير العقاري في المستقبل.

ويأتي هذا المؤتمر الافتراضي برعاية كبار الشركات، وهي: الراعي الرسمي شركة «تطوير مصر»، وراعيا الأسبوع الرقمي شركة «ماونتن فيو»، وشركة «كيه.في.أر.دي»، والشريك الإستراتيجي «راود النيل»، والشريك العلمي جامعة النيل، والشركاء الإعلاميين «كايرو 360» و«كايرو جوسيب» و«كلام القاهرة».

