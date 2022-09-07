مؤتمر أبل 2022.. ساعة أبل واتش سيريس 8 (ِApple watch aeries8) تكتشف الحوادث

أعلنت شركة أبل عن طرح ساعة آبل سيريس 8 في مؤتمر المقام في كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأربعاء، إذ تتسم ساعة أبل سيريس 8 بوضعية خفض استهلاك الطاقة، وهي قادرة على الاتصال بالهواتف الخلوية والتجوال الدولي، وبقدرة على التحمل والشحن السريع.

وتتسم الساعة بالقدرة على رصد درجة الحرارة، التي تقول عنها آبل إنها تؤكد إلتزامها بسلامة النساء.

وتشتمل الساعة سيريس 8 أيضًا على 2 مجس جديد لرصد الحركة وتحديد عما إذا كن الشخص يتعرض لحادثة اصطدام حادة.

وسيتم طرحها بسعر 399 دولارًا.

قياس معدل ضربات القلب وسرعة حركة العين ودرجة حرارة الجسد

الساعة ستكون متاحة في 16 سبتمبر، ويمكن الاستحمام بها، وقياس معدل ضربات القلب وسرعة حركة العين ودرجة حرارة الجسد والدورة الشهرية وتتابع السقوط على الأرض وحالات الصدام، وهناك قياس للسكر والضغط بعد وقوع الحادثة، واكتشاف السقوط، وهي تتيح الاستماع للموسيقى.

وتقول الشركة إنها تستطيع تتبع تغيرات الحرارة مهما كانت طفيفة عند مستوى 0.1 مئوية، كما أنها ترصد درجة الحرارة كل 5 ثوان.

وتقول الشركة إن تتبع درجة حرارة الجسم ليلا، ما يساعد على تحسين القدرة على التعامل مع الدورة الشهرية.

وتقول الشركة إن هذه البيانات تكون مشفرة على الساعة نفسها مما يسهل تتبع دورات النساء الشهرية.

وتقول الشركة إن ميزة اكتشاف الحوادث لا يمكن تفعيلها إلا أثناء القيادة، مما يساعد على المحافظة على عمر بطارية آبل ووتش سيريس 8 التي تصل إلى 18 ساعة.

وطرحت آبل أيضا نمط الطاقة المنخفضة الذي يساعد على زيادة عمر البطارية إلى 36 ساعة. وسيتم تطبيق هذه الميزة أيضا على الساعات الأقدم، بداية من سيريس 4 ( Series 4)، طالما أنها تعمل بنظام تشغيل واتش 9.