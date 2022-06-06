مؤتمر أبل 2022.. الإعلان عن 8 منتجات وخدمات جديدة

أعلنت شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا عن 8 منتجات وخدمات جديدة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC تركز معظمها في أنظمة التشغيل لأجهزتها المختلفة.

وبدأ المؤتمر باستعراض مسجل ضم تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة بصحبة عدد من المسؤولين التنفيذيين الذي كشفوا عن أحدث الإصدارات الخاصة بأنظمة تشغيل أجهزة آيفون وآيباد وماك وساعة أبل.

ومؤتمر المطورين العالميين هو الحدث السنوي الثاني لشركة أبل.

وتضمنت أحدث الخدمات والمنتجات :

نظام iOS 16(لأجهزة آيفون) جهاز ماك بوك إير MacBook Ar الجديد كليًا بشريحة M2 جهاز MacBook Pro جديد (مقاس 13 إنش) بشريحة M2 نظام تشغيل macOS Ventura (لأجهزة ماك) نظام تشغيل iPadOS 16 (لأجهزة آيباد) نظام تشغيل watchOS 9 (لساعات أبل) شريحة M2 الجديدة من أبل خدمة الدفع لاحقا Apple Pay Later

نظام iOS 16(لأجهزة آيفون)

يتضمن نظام التشغيل ios 16 أكبر تحديث على الإطلاق فيما يخص “قفل الشاشة” lockscreen التي ستأتي مع واجهة مستخدم جديدة وأسلوب جديد في عرض الإشعارات.

وحسب كريج فيديريغي، النائب الأول لرئيس أبل لهندسة البرمجيات فإن التحديث هو الأكبر على الإطلاق لقفل الشاشة إذ “يعيد تصور كيفية عمله”.

ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين ضبط خط ولون الوقت والتاريخ. كما يتيح تبديل صور الخلفية الخاصة بهم على مدار اليوم أو اختيار الخلفيات المتحركة.

ويتضمن نظام التشغيل ios 16 تحديث تطبيق CarPlay الذي سيسمح للسائقين بالتحكم في أجهزة التكييف والراديو وغير ذلك.

والنظام الجديد من CarPlay سيتم تطبيقه من قبل عدة شركات سيارات (بما في ذلك جاكور ولاندروفر) مع الإعلان عن الطرازات الجديدة في أواخر العام المقبل.

خدمة الدفع لاحقا Apple Pay Later

ستسمح خدمة الدفع لاحقا Apple Pay Later للمستخدمين بالدفع باستخدام تطبيق Apple Pay والدفع لاحقا على أربعة أقساط على مدى ستة أسابيع، دون أي رسوم إضافية.

شريحة M2 الجديدة من أبل

كشفت شركة أبل عن شريحة M2 وهي الإصدار الأحدث من أول شريحة داخلية تصدرها الشركة تحت اسم M1.

وتأتي مع الشريحة مع ذاكرة موحدة 24 جيجا بايت بزيادة 18٪ مقارنة بسابقتها بحيث يمكنها تشغيل فيديوهات متعددة بصيغة 4K و 8K.

جهاز ماك بوك إير MacBook Ar الجديد كليًا بشريحة M2

وسيتم إضافة شريحة M2 القوية الجديدة إلى جهاز MacBook Air الجديد الذي أعيد تصميمه، بحيث يبلغ وزنه 2.7 رطل فقط.

وسيبلغ سمكه 11.3 بوصة ، وسيكون مزودا بشاشة Retina سائلة مقاس 13.6 بوصة وسيحتوي على نظام شحن Magsafe.

وسيتضمن الجهاز أيضا مقبسا لسماعة الرأس.

وسيبدأ سعر MacBook Air من 1199 دولارًا وسيتوفر باللون الرمادي والذهبي والفضي والأزرق.

جهاز MacBook Pro جديد (مقاس 13 إنش) بشريحة M2

سيبدأ سعر MacBook Pro من 1299 دولارًا.

وسيتوفر كلا الجهازين المحمولين الشهر المقبل.

نظام تشغيل iPadOS 16 (لأجهزة آيباد)

سيتضمن نظام تشغيل IPadOS 16 تطبيق Free Form الذي سيسمح للمستخدمين بمشاركة الأفكار في اجتماعات الفيديو عبر FaceTime.

وسيتمكن iPad Pro الآن من عرض مجموعات من التطبيقات على شاشة مصغرة، مما يسمح بزيادة الإنتاجية في محاولة لجعل تطبيقات iPad “تشبه سطح المكتب” للأجهزة العادية بشكل أكبر.