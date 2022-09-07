مؤتمر أبل 2022.. إضافة 100 دولار إلى سعر جهاز آيفون 14 برو (iPhone 14 pro)

أعلنت شركة أبل عن طرح جهاز أبل آيفون 14 برو (iPhone 14 pro) في مؤتمر المقام في كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأربعاء.

يتم إضافة 100 دولار إلى جهاز آيفون 14 برو ( iPhone 14 pro) ، مقابل زيادة سعة التخزين إلى 256 جيجا بايت.

يتسم جهاز آيفون 14 القياسي بصفات شبيهة بتلك الخاصة بجهاز آيفون 13، وإن كان يتسم ببعض التحسينات.

وبجانب أن شاشة آيفون 14 ستكون بسعة 6.1 بوصة، فإن شاشة آيفون 14 ماكس (أو آيفون ماكس 14 بلس) ستتصف بالكثير من المواصفات ذاتها.

تتصف موديلات آيفون 14 برو بتصميمات مختلفة، تجعلها متميزة عن الموديلات السابقة.

وتتسم أجهزة آيفون 14 برو و آيفون برو ماكس بكاميرا رئيسية بقدرة 48 ميجا بكسل وشريحة A16 Bionic، جنبا إلى جنب مع شاشة عرض مفتوحة دائما.

تتسم موديلات آيفون برو بمؤشر يقيس اكتمال البطارية، وتصوير لقياس امتلاء البطارية بالنسبة المئوية، بجانب عدسات أكبر كثيرا.

موعد طرح جهاز آيفون 14 برو

وسيتم إتاحة الجهاز للبيع يوم 16 سبتمبر، على أن يبدأ الحجز يوم 9 سبتمبر، أي بعد أيام قليلة من مؤتمر أبل.

يتم إضافة 100 دولار إلى سعر آيفون 14 برو، مقابل زيادة سعة التخزين إلى 256 جيجا بايت صعودا من 128 جيجا بايت.

يصل سعر آيفون 14 برو إلى 1,099 دولار وآيفون 14 برو ماكس إلى 1,199.

سعر جهاز آيفون 14 القياسي يصل إلى 799 دولار. ويصل سعر آيفون 14 ماكس إلى 899 دولار.