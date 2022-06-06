مؤتمر آبل 2022.. العالم في انتظار أنظمة وإصدارات تشغيل جديدة

تعتزم شركة آبل الأمريكية عقد مؤتمرها المقبل خلال العام الحالي بداية من اليوم الأحد 6 يونيو وحتي 10 من نفس الشهر، ومن المتوقع أن تعلن آبل خلاله عن العديد من أنظمة التشغيل الجديدة، من ضمنها كل من iOS 16 وwatchOS 9 و macOS 13 .

وتبدأ الكلمة الرئيسية في مؤتمر آبل للمطورين لهذا العام WWDC22 في الثامنة مساء بتوقيت مكة، أو السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنظم الشركة الحدث عبر الإنترنت على أن يتم بثه مباشرة من مسرح ستيف جوبز داخل المقر الرئيسي لشركة آبل فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، علما بأن آبل ستخصص يومًا يجتمع فيه كل المطورين والمهتمين في Apple Park في 6 يونيو لمشاهدة الكلمة الرئيسية ومقاطع فيديو حالة الاتحاد معًا، جنبًا إلى جنب مع المجتمع عبر الإنترنت.

طريقة مشاهدة مؤتمر آبل على يوتيوب

تيح شركة Apple للمهتمين مشاهدة الكلمة الرئيسية في مؤتمرها للمطورين لهذا العام 2022، وذلك عبر قناة Apple الرسمية في يوتيوب بواسطة أي متصفح، سواء كروم أو سفاري أو إيدج من خلال أي جهاز سواء ماك أو آيفون أو آندرويد أو ويندوز.

منتجات متوقع طرحها فى مؤتمر آبل

-الإصدار الجديد من نظام التشغيل لهواتف ايفون iOS 16: مع تحسينات على التنبيهات وتطبيق الرسائل وتطبيق الصحة وغيرها.

– نظام تشغيل iPadOS 16 والذي من المتوقع أن يوفر لمستخدمي ايباد مثل ايباد 9وغيرها تجربة أقرب لأجهزة ماك أكثر منها لهواتف ايفون.

– الإصدار الجديد لنظام التشغيل ساعات آبل watchOS 9 والذي من المتوقع أن يحسن استهلاك البطارية ويقدم تمرينات جديدة .

– tv os 16 الإصدار الجديد لأجهزة ابل تي في مثل Apple TV 4K 2021 وغيرها.

– إصدار جديد من ماك بوك اير: بتصميم جديد كليا يتوافق مع تصميم ماك بوك برو 2021.

– الجيل الثاني من معالجات آبل M2.