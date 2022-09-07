مؤتمرآبل 2022.. مواصفات مذهلة لجهاز آيفون 14 (iPhone14) و آيفون 14 بلس (iPhone14 plus)

أعلنت شركة أبل اليوم عن طرح جهازي آيفون 14 و آيفون 14 بلس، إذ يتسم الجهازين بحجمين مختلفين 6.1 بوصة و 6.7 بوصة، بتصميم متميز وتحسينات مثيرة على الكاميرا وقدرات تأمين جديدة رائعة.

ويشتمل كلا الموديلين على شريحة A15 Bionic مزودة بوحدة معالجة رسومية بقدرة 5-core قادر على تقديم أداء مذهل وكفاءة على تلبية الأعمال الشاقة. وهو مصمم كذلك بخصائص لضمان الخصوصية والتأمين.

يوفر جهازي آيفون 14 و آيفون 14 بلس قدرات تأمين فعالة، مثل رصد الحوادث والاستغاثة والانقاذ عبر الأقمار الصناعية، وهو الأولى من نوعها في الصناعة.

ويتسم الجهاز بعمر بطارية مذهل، وخصائص تحمل الضغوط رائدة، وسرعة فائقة للجيل الخامس، مما يجعله أكثر تقدما كثيرا مقارنة بالموديلات السابقة.

سيتاح الجهازين آيفون 14 و آيفون 14 بلس بألوان الأزرق وضوء النجوم والأحمر الأرجواني.

ويبدأ حجز الجهازين بداية من الجمعة 9 سبتمبر، على أن يتاح جهاز آيفون 14 بداية من الجمعة 16 سبتمبر، وجهاز آيفون 14 بلس يوم الجمعة 7 أكتوبر.