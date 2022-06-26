مأموريات «الداخلية» تستخرج 45.8 ألف مستند شرطي في 11 محافظة (صور)

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، دمياط، الأقصر، المنيا، وأسفرت عن استخراج 12324 بطاقة رقم قومي و33482 مصدرًا مميكنًا، بإجمالي 45.8 ألف مستند شرطي.

يأتي ذلك استمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، كما واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، لتلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.

وأوفدت مأموريات لـ 6 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات، لتجديد بطاقات الرقم القومى له، واتخذت الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له.

وأرسلت مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية، النوادى الرياضية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات “كبار السن وذو الهمم” بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.