مأموريات الأحوال المدنية تستخرج 187.7 ألف بطاقة رقم قومي خلال 9 شهور (صور)

أسفرت نتائج وزارة الداخلية الخاصة بإيفاد مأموريات من قطاع الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي في المحافظات، خلال الفترة من مارس 2021، وحتى تاريخه عن استخراج 187325 بطاقة رقم قومي، و372717 مصدرًا مميكنًا.

الأحوال المدنية ترسل قوافل بالمحافظات

وأرسل قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات: القاهرة – المنيا – المنوفية – الجيزة – الدقهلية – قنا – دمياط – كفرالشيخ – القليوبية – الشرقية – الفيوم – بنى سويف – الأقصر.

وأضافت الداخلية أنه في ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المناطق، قررت استمرار القوافل بمحافظات القاهرة – المنيا، واستحداث مواقع أخرى بمحافظات الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الشرقية – كفر الشيخ – المنوفية – الغربية – دمياط – الفيوم – الأقصر، وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 13/11/2021 حتى يوم الخميس الموافق 18/11/2021 لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

وأوفدت مأموريات لسبع حالات إنسانية بمحال الإقامة والمستشفيات، بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

مأموريات لبعض القطاعات الحكومية

وأرسلت مأموريات فنية – قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات “كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة”، بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقد لاقت تلك القوافل قبول وإستحسان من المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.