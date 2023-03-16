مأمورو أقسام الشرطة يطلقون مبادرة لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا (صور)

أطلق مأموري أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية مبادرة لدعم الأهالي من محدودي الدخل، بكافة دوائر مراكز وأقسام الشرطة لتوزيع عبوات غذائية عليهم بمكان تواجدهم، في إطار مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات

الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.

ووزع مأموري مراكز وأقسام الشرطة بمديريات أمن السويس، الإسماعيلية، أسوان، البحيرة، الشرقية، الوادى الجديد، البحر الأحمر، دمياط، كفر الشيخ، عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل مديرية.

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.