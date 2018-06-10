مأسسة الأنشطة المالية غير المصرفية بعيون الخبراء

■ النشار: يعزز مبدأ الشفافية ويرتقى بالكيانات الجديدة والقائمة ■ توفيق: الخبرة هى الداعم لنجاح أى كيان ■ متولى: قد يترتب على ذلك تبعات سلبية على الاستثمار بالقطاع ■ سامى: يصعب أحيانًا الوصول للأفراد لاتخاذ القرارات المهمة ■ ماهر: الهدف خلق شركات ذات ملاءة مالية قو

■ النشار: يعزز مبدأ الشفافية ويرتقى بالكيانات الجديدة والقائمة

■ توفيق: الخبرة هى الداعم لنجاح أى كيان

■ متولى: قد يترتب على ذلك تبعات سلبية على الاستثمار بالقطاع

■ سامى: يصعب أحيانًا الوصول للأفراد لاتخاذ القرارات المهمة

■ ماهر: الهدف خلق شركات ذات ملاءة مالية قوية





أسماء السيد ومنى عبدالبارى

خلق الشرط الذى أقرته هيئة الرقابة المالية بضرورة وجود كيان مؤسسى مالى بنسبة %25 كأحد شروط الحصول على ترخيص تأسيس للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية خلافا بين خبراء سوق المال، إذ أبدى البعض رفضه للقرار بقوة، فيما اعتبره فريق آخر صائبًا، ويصب فى مصلحة السوق.

وتمثلت دواعى الرفض فى أن الخبرة هى الركن الأساسى لنجاح أى شركة، وقد تكون المؤسسة موجودة ولكن القائمين على إدراتها معدومى الخبرة، كما أن هذا الشرط قد يؤدى إلى الحد من الاستثمارات بالقطاع نظرًا لوجود كيانات قامت بالفعل على أكتاف أفراد وأثبتت نجاحها.

فيما كانت أسباب الترحيب بالقرار على اعتباره يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويعد ضمانة مالية وإدارية لصغار المساهمين بالمؤسسات، وسيتمخض عنه خلق كيانات مؤسسية قوية، كما أنه أمر غير مستحدث ويطبق فى بعض الكيانات المالية غير المصرفية كصناديق الاستثمار، وشركات التخصيم.

وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت فى مايو المنقضى قرارات تضمنت اشتراطات التأسيس وتوزيع المساهمة للشركات الراغبة فى الحصول على موافقة مبدئية للتأسيس، أو الحصول على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن %50 من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسسات المالية فى رأسمال الكيان عن %25.

يُذكر أن عددًا كبيرًا من بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية تم تأسيسها عبر أفراد فى البداية مثل المجموعة المالية هيرميس، وبلتون.

وأضاف القرار أن استمرار توافر متطلبات هيكل ملكية الشركة، وكذلك تواصل توافر الخبرات والشروط فى أعضاء مجلس الإدارة أو القائمين على الشركة، ضمن شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط فى الخدمات المالية غير المصرفية.

وكان القرار محل نقاش وجدل فى اجتماع شعبة الأوراق المالية الأخير الذى انعقد مايو الماضى، إذ أبدى ممثلون عن شركات سمسرة اعتراضهم على القرار.

ومن جانبه، قال خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لـ”المال” أن القرار يأتى بهدف تحقيق مبدأ الشفافية والارتقاء بالمؤسسات الجديدة والقائمة عبر تعيين كوادر مدربة.

وأضاف أن القرار سيُطبق على الشركات الجديدة المعُتزم إنشاؤها، وأنه تم اتخاذه فى إطار خطة الهيئة للارتقاء بسوق المال كافة.

ومن جانبه، قال شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار غير مستحدث نظرًا لأنه موجود فى شروط تأسيس جهات أخرى تعمل بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية، كصناديق الاستثمار، وشركات التخصيم، وذلك للتحقق من الالتزام وضمانة مالية للمساهمين.

وتابع سامى: “أحيانًا يصعب الوصول للمساهمين الأفراد لاتخاذ قرارات تخص الشركة، وبالتالى يعد هذا الشرط ضمانة لوجود التزام مالى وإدارى نظرًا لأن المؤسسة التى ستبلغ مساهمتها %25 فى هيكل الملكية لابد من وجود من يمكن مخاطبته بها”.

ووصف محمد ماهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، القرار بـ”الصائب”.

وأشار إلى أنه يستهدف، تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل صحيح، إضافة إلى خلق كيانات جديدة ذات ملاءة مالية قوية بتملك المؤسسات المالية حصة منها، وتحجيم عددها من خلال إلزام اﻷفراد اللجوء للكيانات القائمة بالفعل بدلاً من تأسيس أخرى جديدة.

وتابع ماهر: “توجد المؤسسات المالية بأى من الشركات العاملة فى السوق المحلية يقوى وضع الشركة القائمة، مرجحًا أن يواجه المتعاملون محليًا صعوبة فى تحقيق شرط وجود مؤسسة مالية بها بنسبة %25.

وتوقع أن يدفع القرار لتدعيم الشركات العاملة حاليًّا من خلال توجه الأفراد لتملك حصص بها بدلاً من تأسيس كيانات جديدة كاتجاه لتوفير مزيد من العبء والجهد.

بينما كان لهشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة فانتج لتداول الأوراق المالية، رأى آخر: “القرار ليس صحيحًا بنسبة %100.. أقدر دوافعه من الحرص على تعزيز الهياكل الإدارية للشركات، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، كما أن وجود مؤسسة يعد صمام أمان للمساهمين يتمثل فى هيكل مؤسسى يمكن الرجوع إليه، إلا أننى أرى أن ذلك ليس كافيًا، وأن الخبرة هى الفيصل؛ لأن الداعم لنجاح أى شركة هى الكوادر الإدارية المؤهلة القادرة على النهوض بالمؤسسة”.

ويرى توفيق أنه يمكن وضع سيناريو آخر لهذا الشرط، يتمثل فى معايير محددة لخبرة الأفراد الذين سيتولون إدارة الكيان، وليس الإلزام بتملك مؤسسة %25، وإن كان هناك استثناءات ستكون البنوك على اعتبارها مؤسسة يمكنها ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية بكفاءة.

كما يرى توفيق أن الحوكمة الجيدة من السهل تحقيقها من قبل أفراد ذوى خبره ومجالس إدارات قوية، محذرًا من أن يتسبب القرار فى إهدار الكوادر الجيدة من الأفراد الموجودين فى السوق المحلية.

واستنكر محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة “إتش سى القابضة للاستثمار” القرار، قائلا: إنه غير متبع بأى من الدول الأخرى، وقد تكون له آثار سلبية على القطاع والاستثمار.

وتابع: “نحن بحاجة لفهم الهدف من ذلك القرار، فإن كان مجرد تطبيق لمبادئ الحوكمة، فتلك يمكن الوصول إليها دون اﻹلزام بتملك المؤسسات المالية %25 من رأسمال الشركات العاملة فى هذا المجال فى الوقت الذى تتخارج فيه البنوك من هذا النشاط، وهناك العديد من الأمثلة الناجحة فى مصر والدول الأخرى لشركات أنشأها أفراد وتحولت لمؤسسات عالمية”.

وأضاف كان من الأفضل وضع القواعد التى تفعل الحوكمة الرشيدة وإلزام الشركات بها، مشيرًا إلى تفضيله الفصل ما بين الإدارة وقواعد الحوكمة وهيكل الملكية.

ولفت إلى ضرورة ترك مساحة أكبر للأفراد المتخصصين فى هذا المجال لتأسيس كيانات دون اﻹلزام بوجود مؤسسة مالية برأس مالها، موضحًا أن الغالبية العظمى من الشركات الموجودة بالسوق المحلية والعاملة بمجال اﻷنشطة المالية غير المصرفية تؤول فى اﻷساس لأفراد.

ويرى متولى أن الشركات العاملة ليست بحاجة لوجود مؤسسة مالية بهيكل ملكيتها، معلقًا “إذا كان هناك شخص قضى فترة كبيرة من حياته للعمل بالبنوك العالمية وقرر إنشاء شركة محليًّا ومعه مستثمرون من خارج القطاع المالى فلا داعى لإلزامه بوجود مؤسسة مالية بهيكل مليكة شركته”.

ووفقًا للقرار فقد اشترطت الهيئة فى الشخص الاعتبارى الذى يجوز له المشاركة فى تأسيس الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ألا يكون اتُخذ ضده أو أى من مساهميه الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارته إجراءات تحريك الدعوى الجنائية بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين والقواعد المنظمة لأنشطة الهيئة، أو صدرت ضد أى من سلف أحكام قضائية نهائية فى أى من تلك الجرائم – والجرائم المنصوص عليها بقانون البنك المركزى، والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب التأسيس ما لم يكن قد تصالح عنها، أو أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

ووضع القرار التزامًا على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يمتلك %5 من رأسمال أو حقوق التصويت لإحدى الشركات العاملة بأن يخطر الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ تملكه هذه النسبة.

وشمل القرار عدد من المحظورات أبرزها أنه حظر على الشخص الطبيعى -بغير الميراث أو الوصية- أو الاعتبارى امتلاك نسبة %10 من رأس المال المصدر للشركة العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية أو حقوق التصويت بها بزيادة ملكيته فيها بنسبة %5 ومضاعفاتها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

كما شدد على أنه لا يجوز نقل ملكية أسهم الشركات العاملة فى الفترة من تاريخ التأسيس وحتى الترخيص إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، وأن يتوافر فى المساهم الجديد المتطلبات المذكورة سابقًا.

وفى حال طلبات التملك لنسبة %25 أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، يتم تقديم الخطة الاستثمارية المستقبلية وتوجهاته فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونها، والأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك.

وقد حرصت الهيئة على التحقق من السيرة الذاتية لسلوك طالب التملك فى السوق الأجنبية التى يعمل بها حال كونه بنكا أو مؤسسة مالية أجنبية يتعين تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى تشابه اختصاصات البنك المركزى المصرى أو اختصاصات الهيئة فى مجال النشاط، مع إرفاق شهادة بالجزاءات أو التدابير الموقعة من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتبارى طالب التملك حال كونه بنكًا أجنبيًّا أو مؤسسة مالية أجنبية.