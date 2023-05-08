«ليو فارما» للأدوية تحقق 646 مليون جنيه مبيعات خلال 2022  

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«ليو فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 646 مليون جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 644 مليون جنيه 2021، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

تعد الشركة الأكبر عالميًا في مجال علاج الأمراض الجلدية، منذ تأسيسها في عام 1908 إذ قامت الشركة بتصنيع وتقديم أدوية عالية الجودة للمرضى.

وفي الوقت الحالي يوجد لدى شركة ليو فارما 2500 موظف في جميع أنحاء العالم، وتمتلك أكثر من 6000 خط إنتاج وتوزه منتجاتها في 125 دولة حول العام.

مرت الشركة بعدة مراحل ساعدت على تطور شركة ليو فارما، إذ بدأت بصيدلية ليون التي تأسست في كوبنهاغن في 12 سبتمبر من عام 1620، حتى حصدت الشركة المركز الأول عالميًا في مجال علاج وتطير أدوية طب الأمراض الجلدية في عام 2020.

أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي عن موافقة الموضية الأوروبية على عقار (tralokinumab) لعلاج التهاب الجلد التحسسي المتوسط إلى الشديد عند المراهقين

وقالت الشركة إن الدواء البيولوجي يستهدف المراهقين المصابين بالتهاب الجلد التأتبي المتوسط ​​إلى الشديد.

أعلنت أن المفوضية الأوروبية قامت بتمديد ترخيص التسويق لـ Adtralza ليشمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا المصابين بالتهاب الجلد التأتبي المتوسط ​​إلى الشديد (AD) والمرشحين للعلاج الجهازي.

قال كريستوف بوردون ، الرئيس التنفيذي لشركة LEO Pharma إن موافقة المفوضية الأوروبية على استخدام Adtralza في المرضى المراهقين دليلًا على التزامنا الصارم بتقديم خيارات علاجية جديدة لأولئك الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي إذ يتيح تلبية الاحتياجات غير الملباة لعدد أكبر من المرضى حيث نتطلع إلى العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في جميع أنحاء أوروبا لجعل Adtralza متاحًا للمراهقين الذين يحتاجون إليه.