«ليو فارما» للأدوية تحقق 279 مليون جنيه مبيعات أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «ليو فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 279 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات «ليو فارما» إلى 644 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

تعد الشركة الأكبر عالميًا في مجال علاج الأمراض الجلدية، منذ تأسيسها في عام 1908 إذ قامت الشركة بتصنيع وتقديم أدوية عالية الجودة للمرضى.

وفي الوقت الحالي يوجد لدى شركة ليو فارما 2500 موظف في جميع أنحاء العالم، وتمتلك أكثر من 6000 خط إنتاج وتوزع منتجاتها في 125 دولة حول العالم.

أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي عن موافقة المفوضية الأوروبية على عقار (tralokinumab) لعلاج التهاب الجلد التحسسي المتوسط إلى الشديد عند المراهقين.

وقالت الشركة إن الدواء البيولوجي يستهدف المراهقين المصابين بالتهاب الجلد التأتبي المتوسط ​​إلى الشديد.

وأعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي عن موافقة المفوضية الأوروبية على عقار (tralokinumab) لعلاج التهاب الجلد التحسسي المتوسط إلى الشديد عند المراهقين

وقالت الشركة إن الدواء البيولوجي يستهدف المراهقين المصابين بالتهاب الجلد التأتبي المتوسط ​​إلى الشديد.