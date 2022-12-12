«ليو فارما» تحقق مبيعات بقيمة 121 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «ليو فارما» مبيعات بقيمة 121 مليون جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من عام 2022.

ووصلت مبيعات «ليو فارما» إلى 644 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

تعد الشركة الأكبر عالميًا في مجال علاج الأمراض الجلدية، منذ تأسيسها في عام 1908 إذ قامت الشركة بتصنيع وتقديم أدوية عالية الجودة للمرضى.

وفي الوقت الحالي يوجد لدى شركة ليو فارما 2500 موظف في جميع أنحاء العالم، وتمتلك أكثر من 6000 خط إنتاج وتوزه منتجاتها في 125 دولة حول العام.

مرت الشركة بعدة مراحل ساعدت على تطور شركة ليو فارما، إذ بدأت بصيدلية ليون التي تأسست في كوبنهاغن في 12 سبتمبر من عام 1620، حتى حصدت الشركة المركز الأول عالميًا في مجال علاج وتطير أدوية طب الأمراض الجلدية في عام 2020.

أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي عن موافقة الموضية الأوروبية على عقار (tralokinumab) لعلاج التهاب الجلد التحسسي المتوسط إلى الشديد عند المراهقين

وقالت الشركة إن الدواء البيولوجي يستهدف المراهقين المصابين بالتهاب الجلد التأتبي المتوسط ​​إلى الشديد.