ليون يحقق فوزًا مثيرًا على مارسيليا في الدوري الفرنسي

وكالات:حقق فريق ليون انتصارا ثمينا ومثيرا على مضيفه مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بملعب فيلودروم في إطار مباريات الأسبوع الـ 30 بالدوري الفرنسي لكرة القدم.تقدم فريق مارسيليا في الدقيقة 31 عن طريق رولاندو دا فونسيكا، وتعادل ليون في الدقيقة 42 بهدف لعا

وكالات:





حقق فريق ليون انتصارا ثمينا ومثيرا على مضيفه مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بملعب فيلودروم في إطار مباريات الأسبوع الـ 30 بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم فريق مارسيليا في الدقيقة 31 عن طريق رولاندو دا فونسيكا، وتعادل ليون في الدقيقة 42 بهدف لعادل رامي لاعب مارسيليا في مرماه، وتقدم ليون بالهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق حسام عوار، وتعادل مارسيليا في الدقيقة 84 عبر اللاعب ميتروجلو، ثم أحرز ممفيس ديباي الهدف الثالث لفريق ليون وهدف الانتصار في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ليون إلى 57 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطتين عن مارسيليا صاحب المركز الثالث.