ليون سولير: مصر ركيزة السلام في المنطقة وتشهد تطورا كبيرا في قطاع النقل

أكد ليون سولير رئيس شركة سيمنز موبيليتي العالمية لإفريقيا والشرق الأوسط، أن مصر ركيزة السلام وهذا أمر مهم للغاية، ويجب أن نعترف بأن مصر مصدر السلام والاستقرار في المنطقة، ونتمنى أن تستمر في دورها المهم ومساعدة الإنسانية.

جاء ذلك خلال جلسة تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل، والذي يديرها أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال، ضمن فعاليات اليوم الثاني المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وأضاف أن مصر والعالم لديه تركيز كبير على وسائل النقل العام خاصة الكهربائي، وأشار إلى أن هناك نقلة نوعية فى مصر والدول في المنطقة في تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الصديق للبيئة.

وأوضح أن تلك المشروعات تخدم جميع المواطنين بمختلف الفئات خاصة كبار السن والطلاب وذوي الإعاقة والعمال، لذلك يجب أن تراعي وسائل النقل الحديثة لتلك الفئات، وأشار إلى أن معظم الشعب المصري يستخدم وسائل النقل الجماعي، لذلك يجب أن نجعل استخدام تلك الوسائل بشكل سهل على المواطنين.

وأكد أن مصر في طريقها الي التقديم والنمو والتطور، ولذلك تهتم في مشاريعها بعنصر الأمان وتستفيد من جميع الخبرات، مضيفا أن خلال فترة قصيرة سيمكن للجميع رؤية القطار الكهربائي السريع ويحصل علي تذكرته، وهذا النوع من الاستثمار عالي الأهمية ويجب أن نجعل النقل العام مريحا وبه رفاهية ويسبب المتعة لمستخدميه.