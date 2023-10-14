«ليونز» يكرم نبيلة عبيد عن مشوارها الفني (صور)

أقام نادي ليونز سبورتنج حفل تكريم للنجمة القديرة نبيلة عبيد عن مسيرتها الفنية الكبيرة في السينما المصرية وعن مجمل أعمالها ومساهمتها الإنسانية والمشاركة في الأعمال الخيرية .

حيث قدمت نبيلة عبيد خلال مشوارها السينمائى العديد من الأفلام وأصبحت واحدة من نجمات الشباك تتصدر بطولة أفلام وتحقق إيرادات في شباك التذاكر، ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها “كنوز”، “الأصدقاء الثلاثة”، “النصابين الثلاثة”، “أبطال ونساء”، “زوجة غيورة جداً، “واحد في المليون”، “هاربات من الحب”، “الساعات الرهيبة”، “خطيب ماما”، “حياة خطرة”، “ليلة حب أخيرة”، “لعبة كل يوم”، “صور ممنوعة”.

وقدمت نبيلة أيضاً أفلام “جنون المراهقات”، “مسك وعنبر”، “شلة المحتالين”، “وكان الحب”، “مجانين بالوراثة”، “حبي الأول والأخير”، “الكراون له شفايف”، “وسقطت في بحر العسل”، “الاعتراف الأخير”، “ولا يزال التحقيق مستمرا”، “الشيطان يعظ”، “العذراء والشعر الأبيض”، “أرجوك أعطني هذا الدواء”، “أيام في الحلال”، “الصبر في الملاحات”، “الوحل”، “توت توت”، “الراقصة والسياسى”، “الرقاصة والطبال”، “شادر السمك” “كشف المستور”، “المرأة والساطور”، “قصاقيص العشاق” وغيرها.

وفى الدراما التليفزيونية شاركت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد في عدد من المسلسلات أبرزها “مفتش المباحث”، “أبدا لن أموت”، “العصابة”، “أشياء لا ننساها”، “كيف تخسر مليون جنيه”، “الوليمة”، “صاحب الجلالة الحب”، “العمة نور”، “البوابة الثانية”، “كيد النسا”، “سكر زيادة”، أما في المسرح فكان لنبيلة عبيد تجرتين في المسرح هما “الطرطور”، “روبابيكيا”.