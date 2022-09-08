«ليه مش عايز تدفع تكلفة اللي عملته».. السيسي عن ارتفاع الديون : خسائر الاقتصاد في 2011 و2013 بلغت 450 مليار دولار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خسائر الاقتصاد المصري على خلفية ثورتي 2011 و 2013 بلغت نحو 450 مليار دولار بشكل ساهم في زيادة حجم الديون، وقال إن تلك الخسائر كانت على حساب مستقبل مصر وحاضرها.

وقال الرئيس على هامش افتتاح عدد من المشروعات في قناة السويس: “بيتكلموا يقولوا حجم الدين زاد .. طيب انت ليه مش عايز تدفع تكلفة اللي عملته في 2011 و2013 ؟ .. اللي أنت عملته ده كان له تأثير مدمر على اقتصادك.. لما جينا نحسب الرقم ده لقيناه دخل في 450 مليار دولار.. هي الدولارات عندنا كده علشان نخسر 450 مليار في 3 أو 4 سنين؟ .. ده كله على حساب مستقبل مصر وحاضرها”.

وطالب الرئيس بضرورة تحمل تبعات الحراك الشعبي في عامي 2011 و 2013 بشكل جماعي.

أضاف السيسي: “ما دام أنتو عملتوا إجراءات .. كلنا مع بعض نستحملها.. بنحل المسألة مع بعضنا.. وأنا بقولها لكل المصريين .. ماتقوليش بعد ما تعمل اللي عملته يالا خلصني من الموضوع.. لا هنخلص الموضوع مع بعض وهندفع تكلفته مع بعض”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم الخميس هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، وافتتحالقرية الأولمبية للهيئة، كما شهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة وكذلك الموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبي للقناة.