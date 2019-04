لينوفو تفاوض we لإتاحة هواتف ذكية تدعم خدماتها

❏ خطة للتحرك إلى متوسط أسعار ألفى جنيه خلال 6 شهور

❏ %19 نموا فى مبيعات الشركة الربع سنوية عالميا

❏ التعاقد مع 4 وكلاء لتقديم خدمات ما بعد البيع



المال – خاص

تتفاوض شركة لينوفو مصر مع المصرية للاتصالات كمشغل رابع للمحمول «we» لإتاحة أجهزة هواتف ذكية بمواصفات فنية محددة وبأسعار أقل من المنافسين تدعم الخدمات التى تعتزم الأخيرة إطلاقها للعملاء مثل إجراء مكالمات صوتية على برنامج المحادثة المجانى «واتس آب».

قال شريف سالم، رئيس قطاع مبيعات الهواتف الذكية بالشركة، إن المباحثات تدور حول موديل أو موديلين على الأقل، وتشير التوقعات إلى أن عائلة moto G family هى الأكثر ملاءمة لاحتياجات المصرية وبأسعار تبدأ من 3 آلاف جنيه، مبينا أن الشركة تأتى ضمن أكبر 5 أو 6 علامات تجارية بالسوق المصرية مبيعا.

وأوضح سالم لـ«المال» أن لينوفو طرحت 8 موديلات من أجهزة الهواتف الذكية خلال العام الحالى حتى الآن من عائلات «moto z» وهى الفئة السعرية الأعلى، وmoto g من فئة 3 آلاف جنيه ومنها جهاز G5، ثم أطلقت هاتفا حصريا مع موقع سوق دوت كوم لخدمات التسوق الإلكترونى وهو g5 plus فى حدود 4 آلاف جنيه.

بالإضافة إلى عائلة Moto c وتشتمل على 3 هواتف تتراوح بين 1500 و2000 جنيه من بينهم هاتف يدعم خدمات تكنولوجيا الجيل الثالث 3G، والآخر يدعم تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G، بجانب جهاز C plus بـ2000 جنيه بإمكانيات فنية كبيرة.

إلى جانب عائلة Moto e وتحتوى على هاتفين بأسعار تدور بين 2500 و3500 جنيه ، مشيرا إلى سعى الشركة التركيز على العائلات لمخاطبة كافة شرائح المجتمع وعدم تشتيت المستهلك.

ورأى أن المنافسة بين الشركات أمر جيد ويصب فى مصلحة المستهلك، خاصة أن السوق المصرية مازالت تحتوى على فرص نمو هائلة رغم التحديات الاقتصادية التى يشهدها، وتمثل الهواتف العادية «featured phones» نسبة كبيرة منها.

وبين أن لينوفو تبحث عن تحقيق حصة سوقية معقولة محسوبة على أساس قيمة المبيعات وليس عدد الوحدات، معتبرا أن المستهلك المصرى تحمل صدمة تعويم الجنيه سريعا بدليل أنه أصبح حاليا يتغاضى عن وجود مواصفات فنية بعينها داخل الجهاز بحثا عن سعر أقل.

وأفصح عن خطة الشركة التحرك من متوسط الفئة السعرية 1300 جنيه إلى ألفى جنيه خلال 6 شهور، مشيرا إلى تحقيق لينوفو نموا فى مبيعات الهواتف عالميا كل 3 شهور بنسبة %19.

ولفت إلى أن لينوفو استطلعت مؤخرا آراء المستهلكين المصريين ووجدت أن %50 مازالوا يرتبطون عاطفيا بالعلامة التجارية «موتورولا».

ولفت إلى تعاقد الشركة مع 4 وكلاء لتقديم خدمات الصيانة فى مجال الهواتف المحمولة وهم «النيل الهندسية» و«سكاى» و«جوفى ترونكس» و«راية» وتسعى لتقليل عدد أيام الصيانة فى الفروع لتتراوح بين 7 و10 أيام.

ورأى أن سوق المحمول شهد تغييرات خلال المرحلة الماضية تمثلت فى صعود الشرائح السعرية الأقل من ألف إلى ألفين جنيه، ومن ألفين إلى 3 آلاف، مضيفا أن تراجع سعر الدولار الجمركى وثبات سعر الصرف أدى إلى تحسن عملية الاستيراد.

وبحسب وزير الاتصالات المهندس، ياسر القاضى، فى حوار سابق نشرته «المال» مؤخرًا، فإن حجم استيراد مصر من الهواتف سنويًّا يدور بين 2.5 و3 مليارات دولار، مما يؤكد وجود فرص واعدة للتصنيع المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

يذكر أن لينوفو قامت بشراء موتورلا للهواتف المحمولة من شركة جوجل الأمريكية خلال عام 2014 فى صفقة بلغت قيمتها 2.91 مليار دولار.

وبموجب الصفقة، استحوذت لينوفو على العلامة التجارية لموتورولا بالكامل إضافة إلى 2000 براءة اختراع، فيما احتفظ جوجل بتراخيص الاستفادة منها.