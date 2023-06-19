«لينوفو» تطلق خدمة الصيانة المتميزة لمستخدميها في مصر

أعلنت شركة لينوفو ، العاملة في مجال الحلول التكنولوجية المبتكرة، عن إطلاق خدمة “الصيانة المتميزة” لمستخدميها في مصر.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية، أصبحت لينوفو علامة تجارية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية من حيث الحصة السوقية في كل من السوق الإجمالية التي تبلغ 28.7% وشريحة المستهلك بنسبة 21.6%، حيث استحوذت على ثقة المستهلكين في مصر بفضل ما تقدمه من منتجات مبتكرة إلى جانب اهتمامها المتركز على العملاء، كما ساهم التزامها بتقديم أجهزة عالية الجودة ومجموعة من المنتجات المتنوعة في تحقيق نجاحها الملحوظ.

وتثبت ريادة لينوفو في السوق قدرتها على فهم وتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في مصر، بما يعزز مكانتها كلاعب مهيمن في صناعة التكنولوجيا الإقليمية والعالمية.

فقد طوِّرَت خدمة “الصيانة المتميزة” خصيصًا لمعالجة مشكلات المستهلكين في مصر، وذلك من خلال توفير حلول شاملة ودعم فائق على يد فنيي الشركة المعتمدين؛ حيثما يحصل المستخدم على مساعدات تقنية اللازمة على نحو سريع وفعال بما يمكِّنه من التغلب على مشكلات الأجهزة والبرامج لديه، ويضمن إنتاجية أفضل وتجربة مستخدم أكثر سلاسة.

وتمنح فترة الضمان الممتدة التي تقدمها خدمة “الصيانة المتميزة” من لينوفو للمستهلكين التأمين اللازم على أجهزتهم، وكذا حمايتها من الأضرار غير المتوقعة.

ويعمل خط مساعدة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمعالجة شواغل المستخدمين على الفور، حيثما تتوفر المساعدة والتوجيه الفوريين في أي وقت. علاوة على ذلك، يحصل مشتركو خدمة “الصيانة المتميزة” من لينوفو على إمكانية الوصول إلى الحلول والأدوات البرمجية الحصرية، بما يمكِّنهم من تحسين أداء أجهزة “لينوفو” لديهم.فمن خلال معالجة مشكلات المستهلكين على نحو مباشر، تضع خدمة “الصيانة المتميزة” من لينوفو معيارًا جديدًا لخدمة العملاء في مصر، مما يضمن الاستفادة القصوى لمستخدمي لينوفو من أجهزتهم على نحو أكثر ثقة وراحة.

في هذا السياق، قالت علا الديب، المدير العام لشركة لينوفو في مصر: “نلتزم في لينوفو بتقديم أفضل المنتجات لعملائنا بفضل خبراتنا العميقة. إذ يعزز إطلاق خدمة “الصيانة المتميزة” من لينوفو في مصر التزامنا بالوفاء برضا عملائنا، حيث نسعى دومًا لتقديم أفضل دعم متاح لعملائنا في كل وقت، وذلك انطلاقًا من إيماننا بالدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا في حياة الأفراد.”

فيما تتوفر خدمة “الصيانة المتميزة” من لينوفو لمنتجات لينوفو، ليجون ولينوفو يوجا /Lenovo Legion وLenovo Yoga