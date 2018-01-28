لينوفو تصنف بقائمة كوربريت نايتس للشركات الأكثر استدامة‎

خاص المال:أعلنت شركة لينوفو اليوم الأحد، عن أنها صنفت ضمن قائمة مجلة كوربريت نايتس للمئة شركة الأكثر استدامة بيئيًا خلال العام 2018. وتطور المجلة تلك القائمة اعتمادًا على حصيلة تقييم سبعة عشر مؤشرًا بيئيًا واجتماعيًا وإداريًا لنحو ستة آلاف شركة مدرجة في البورصة.وتكتشف القائمة الشركات التي

خاص المال:

أعلنت شركة لينوفو اليوم الأحد، عن أنها صنفت ضمن قائمة مجلة كوربريت نايتس للمئة شركة الأكثر استدامة بيئيًا خلال العام 2018.

وتطور المجلة تلك القائمة اعتمادًا على حصيلة تقييم سبعة عشر مؤشرًا بيئيًا واجتماعيًا وإداريًا لنحو ستة آلاف شركة مدرجة في البورصة.

وتكتشف القائمة الشركات التي تقدم أعلى الفوائد للمجتمعات مع قدرتها على المحافظة في الوقت ذاته على أداء مالي قوي واستمرارية طويلة الأمد.

وتفوق المؤشر 100 العالمي على المؤشر المعياري؛ أي مؤشر إم إس سي آي العالمي لجميع البلدان، بنحو الثلث بعائد تراكمي على الاستثمار يبلغ 163 في المائة حتى نهاية العام 2017.

