لينوفو تستهدف 30% من مبيعات الحاسبات الشخصية بمصر

❏ تراجع الإنفاق على شراء التكنولوجيا بعد تحرير سعر الصرفتخطط لينوفو مصر للاستحواذ على %30 من مبيعات سوق أجهزة الحاسبات الشخصية pc’s فى مصر بنهاية العام المالى للشركة، والذى يبدأ فى أبريل 2018 وينتهى فى الشهر ذاته من العام الذى يليه، مقارنة بـ %25 أواخر 2018، بمعدل نمو %5 سنويا.أكد ياسر شاه

❏ تراجع الإنفاق على شراء التكنولوجيا بعد تحرير سعر الصرف

تخطط لينوفو مصر للاستحواذ على %30 من مبيعات سوق أجهزة الحاسبات الشخصية pc’s فى مصر بنهاية العام المالى للشركة، والذى يبدأ فى أبريل 2018 وينتهى فى الشهر ذاته من العام الذى يليه، مقارنة بـ %25 أواخر 2018، بمعدل نمو %5 سنويا.

أكد ياسر شاهين، مدير الشركة بمصر، أنها تحتل المركز الأولى فى سوق pc’s محليا لمدة عامين متتاليين.

وقال شاهين لـ«المال»، إن انحسار السوق حول 3 علامات تجارية كبرى وهى «dell» و«إتش بى» و«لينوفو» جعل العميل غير مشتت فى تحديد تفضيلاته، والمنافسة أمر سهل.

وأشار إلى أن زيادة مبيعات القطاع التجارى من الحاسبات والتى تمثل %20 يتطلب تحسين علاقة الشركة مع موزعيها وفتح قنوات بييعية جديدة فى مدن الصعيد وشمال سيناء والغردقة وشرم الشيخ، خاصة أن القوى الشرائية للعملاء أصبحت موزعة لا مركزياً.

وبين أن الشركة العالمية كانت تعمل سابقا باستراتيجية تعرف بـ«protect & attack»، وتستهدف حماية استثماراتها التقليدية فى مجال الحاسبات الشخصية، واختراق أنشطة جديدة منها مراكز البيانات «الداتا سنتر» وأجهزة الخوادم «السيرافرت» والهواتف المحمولة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية السابقة شهدت تعديلات، وتم تغيير اسمها لتصبح Three waves strategies ، وتتضمن الموجه الأولى الحفاظ على حصة الشركة فى سوق الحاسبات pc’s.

وتتعلق الموجة الثانية بنشاط لداتا سنتر والهواتف، وهى أنشطة جديدة بالنسبة إلى لينوفو وتسعى لتحقيق عائدات منها، إذ حققت نموا فى مبيعاتها عالميا خلال الربع الثانى من العام الجارى والذى يبدأ من يوليو وحتى سبتمبر بنسبة بلغت %5، أما الأخيرة فهى تختص بحلول تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وقدر عدد موزعى الشركة الذين يوفرون خدمات قيمة مضافة للعملاء تحت اسم «tier 2» بين 30 إلى 40 موزعا على مستوى الجمهورية، وتخطط لزيادتهم بنسبة 20 إلى %30 خلال المرحلة المقبلة، وتقوم لينوفو بتدريبهم ومنح شهادات تدريب معتمدة.

وعلى مستوى أثر التعويم على الشرائح السعرية الأكثر مبيعا، رأى أن تحرير سعر الصرف ساهم فى تراجع القوى الشرائية للمستهلك وعدد الوحدات المباعة فحجم الإنفاق على شراء التكنولوجيا يمثل من 5 إلى %10 من مدخرات العميل، منوها إلى أن الشرائح السعرية الدنيا مازالت الأكثر مبيعا رغم ارتفاع سعر الأخضر مقابل الجنيه.

وتابع أن الشرائح السعرية الأقل تمثل حاليا من 45 إلى %50 من مبيعات السوق المحلية، تليها المتوسطة بـ%25، الأقل بـ 15 %، لافتا إلى أقل سعر جهاز نوت بوك بالوقت الحالى يتراوح بين 4 إلى 4500 آلآف جنيه، والأعلى سعرا يصل إلى 23 ألف جنيه.

ورأى أن تفضيلات المستهلكين فى مكونات الأجهزة تختلف من شخص لآخر فالبعض يبحث عن مواصفات فنية بعينها رغم السعر النهائى، وفريق يرغب فى اقتناء جهاز بأقل الأسعار، متوقعا تحسن مبيعات السوق مجددا خلال 9 شهور من الآن.

وحول خدمات ما بعد البيع، تابع: تقدم لينوفو خدمات الصيانة والدعم الفنى إلى عملائها من خلال 10 موزعين معتمدين يمتلكون 27 فرعا منها شركة «ماس»، ويتواجدون فى أغلب مدن الجمهورية مثل القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والدلتا والصعيد وشرم الشيخ.

وأشار إلى أن الإحصائيات العالمية تظهر أن من بين كل 10 آلاف جهاز للشركة يوجد 3 وحدات يوجد بها عيوب فنية وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالمنافسين، كما حصدت لينوفو مراكز متقدمة على مستوى معدل رضاء العملاء.

وكشف عن اعتزام الشركة طرح جهازين إلى 3 أجهزة حاسبات شخصية متعددة الأغراض بالسوق المحلية فى أبريل 2018، حيث يمكن استخدامها كجهاز تابلت ولاب توب فى الوقت ذاته.