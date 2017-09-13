لينوفو تستهدف 15% نموًا بمبيعات الحاسبات

❐ تأسيس قسم للدمج بين الإلكترونيات والحوسبة السحابية ❐ تقديم خدمات ما بعد البيع عبر فروع الموزعين ومنافذ الشركة ❐ المشاركة فى «كايرو آى سى تى» قيد الدراسةمحمود جمالتستهدف شركة لينوفو مصر تحقيق نمو فى مبيعات أجهزة الحاسبات بالسوق المحلية خلال الـ 6 شهور القادمة بنسبة تتراوح بين 10 و %

❐ تأسيس قسم للدمج بين الإلكترونيات والحوسبة السحابية

❐ تقديم خدمات ما بعد البيع عبر فروع الموزعين ومنافذ الشركة

❐ المشاركة فى «كايرو آى سى تى» قيد الدراسة

محمود جمال

تستهدف شركة لينوفو مصر تحقيق نمو فى مبيعات أجهزة الحاسبات بالسوق المحلية خلال الـ 6 شهور القادمة بنسبة تتراوح بين 10 و %15.

وقال ياسر شاهين، مدير الشركة بمصر، إن استراتيجية لينوفو العالمية تستهدف 3 محاور أساسية فيما يعرف باسم «three waves strategy» وهى التركيز على أجهزة الحاسبات الشخصية «pc’s» رغم تراجع مبيعات أجهزة الديسك توب، بالإضافة للاستثمار فى نشاط مراكز الداتا سنتر وحلول التخزين، والتوسع فى مجال أجهزة الهواتف الذكية لاسيما بعد استحواذ الشركة الأخير على موتورلا.

وكانت «لينوفو» قد استحوذت فى يناير 2014 على وحدة الخوادم من شركة IBM فى صفقة بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار.

وأضاف شاهين لـ«المال» أن لينوفو تعكف حاليا على تأسيس قسم خاص بالدمج بين الإلكترونيات سواء الهواتف أو الحاسبات وخدمات تكنولوجيا الحوسبة السحابية، لاسيما فى ظل التطور التكنولوجى الكبير الذى تشهده دول العالم بالوقت الراهن، ومن المتوقع أن يحقق ذلك نموًا كبيرًا خلال عامين أو 3 أعوام على الأكثر.

وأشار إلى أن لينوفو تخطط للاستحواذ على حصة تتراوح نسبتها من 25 إلى %30 من سوق الحاسبات عالميا أواخر مارس المقبل مع انتهاء العام المالى الحالى للشركة 2017/2018، وهو نفس الهدف الذى تطمح فى تحقيقه بمصر.

وتابع: لدينا 4 موزعين لتسويق أجهزة الهواتف الذكية محليا هى شركات راية، وسكاى، والنيل الهندسية، وجوفى ترونكس.

كما تتولى شركتا «MAS» و«REDINGTIN» توزيع وتسويق أجهزة الحاسبات الشخصية والتابلت، أما مانتراك فهى مسئولة عن توزيع أجهزة اللاب توب والديسك توب إلى القطاع التجارى، وتتولى مانتراك ودايناميكس توزيع حلول التخزين وأجهزة الخوادم.

واعتبر شاهين أن انضمام موزعين جدد مرهون بتقديمها خدمات قيمة مضافة للشركة على مستوى محافظات الجمهورية، وفازت الشركات مؤخرا بالعديد من المناقصات لتوريد حلول تخزين بيانات للمؤسسات الحكومية.

وحول أثر المتغيرات الاقتصادية على مبيعات الحاسبات، أكد أن أسواق المنطقة شهدت جميعها ظروفا اقتصادية متباينة، إلا أن لينوفو تولى اهتماما بكل سوق على حدة، من خلال التنبؤ بالأحداث المتوقعة، ووضع استراتيجيات وسيناريوهات مستقبلية للتعامل معها.

وتابع أن تأثير الأزمات المتلاحقة على السوق المصرية مؤقتة، متوقعا تحسن مبيعات الإلكترونيات خلال 6 أشهر من الآن.

وأشار شاهين إلى أن العميل بعد تعويم الجنيه مازال يبحث عن المواصفات الفنية للجهاز بغض النظر عن السعر، والذى ارتفع بصورة ملحوظة، لافتا إلى أن النسبة الأكبر من مبيعات الشركة قبل تحرير سعر الصرف كانت تتجه إلى الشرائح السعرية المتوسطة والدنيا مقارنة بالمستويات العليا.

ولفت إلى أن لينوفو توفر خدمات ما بعد البيع لعملائها فى مجال الهواتف خلال أقل من 48 ساعة، بجانب خدمات الديسك توب والنوت بوك، سواء من خلال فروع موزعيها، أو المراكز المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

على صعيد آخر، أكد أن قرار المشاركة فى معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى نوفمبر المقبل مازال قيد الدراسة، ويتوقف على متغيرات كثيرة منها اتجاهات السوق.

وتشهد سوق أجهزة الحاسبات والهواتف المحمولة منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى بعد الارتفاعات المتتالية فى سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه، فضلا عن خضوع الأجهزة الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة.

وبحسب الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن حجم استهلاك السوق المصرية من أجهزة الحاسبات يتراوح بين 800 ألف إلى مليون وحدة سنويا.