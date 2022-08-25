لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. كل ما يهم طلاب الجامعات

لينك نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022.. جاء ضمن الأكثر بحثا على الشبكة العنكبوتية خلال الساعات القليلة الماضية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض خلال السطور المقبلة كل ما يهم الطلاب بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، وخطوات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من تنسيق الجامعات.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. التعليم العالي تراجع الرغبات

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، من تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022، وذلك وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وبدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، في فرز مراجعة الرغبات وحصر الأعداد المتقدمة وتوزيعها على مقاعد الكليات الحكومية المختلفة، وبالتالي وضع الحدود الدنيا للكليات بجميع الجامعات المصرية.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، ورابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس عن طريق الضغط على رابط النتيجة هنـــــــا https://tansik.digital.gov.eg/application/.

وانطلق تنسيق المرحلة الثانية الخميس الموافق 18 أغسطس أول يوم في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022، والذى من المقرر أن يتم بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، والذى يستمر حتى يوم الاثنين 22 أغسطس وتستقبل 269 ألفا و2 طالب.

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2022

أما عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2022 -2023، لطلاب الثانوية العامة في جميع الشعب، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية، أن الحد الأدنى لشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة 246 درجة أي بنسبة 60%، بينما سجل الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الثانية لشعبة الأدبي 238 درجة أي بنسبة 58.5%.

وعقب ظهور نتيجة المرحلة الثانية الخاصة بتنسيق الجامعات، يبدأ موعد تنسيق تقليل الاغتراب 2022، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، حيث يعد الهدف الأساسي الخاص بتلك الخطوة هو إعطاء فرصة للطالب بأن يلتحق بكلية نفس التخصص في نطاقه الجغرافي «أ» بدلًا من النطاق «ب» و«ج»، أو تغيير الوضع إلى كلية غير مناظرة شرط الحصول على الحد الأدنى للدرجات وداخل نطاقه الجغرافي.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

ويمكن حصول الطلاب على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات القمة عملي وأدبي، من خلال الرابط الذي أتاحته وزارة التعليم العالي رسميًا، حيث يمكن الحصول على النتيجة بعد اتباع مجموعة من الخطوات، وهي: