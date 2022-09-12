وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي علوم بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة الذين انتهوا من تسجيل رغبات المرحلة وفقاً للحدود الدنيا التي أعلنتها الوزارة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بوابة “المال نيوز” تقدم لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي علوم بالاسم ورقم الجلوس

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمى علوم بالاسم ورقم الجلوس

يمكن للطلاب الدخول على لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم فقط، أو برقم الجلوس، من خلال رابط التنسيق عبر بوابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنـــــــا https://tansik.digital.gov.eg/application/.

كليات المرحلة الثالثة 2022 علمي علوم بالاسم ورقم الجلوس

فُتح الموقع الإلكتروني للتسجيل لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد خلال الأيام المُقبلة، وإنهاء إجراءات التقديم في مختلف كليات الجامعة، تمهيداً لانطلاق العام الجامعي الجديد.

في النقاط التالية نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالدرجات «علمي»، لمختلف الكليات والمعاهد.

حقوق انتساب موجه أسيوط: 245.0 درجة.

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية: 245.0 درجة.

آداب انتساب موجه حلوان: 245.0 درجة.

حقوق انتساب موجه حلوان: 244.0 درجة.

آداب انتساب موجه الفيوم: 244.0 درجة.

حقوق انتساب موجه أسوان: 244.0 درجة.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس: 244.0 درجة.

آداب انتساب موجه دمياط: 244.0.

آداب انتساب موجه بور سعيد: 244.0.

حقوق انتساب موجه بنها: 244.0.

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية: 244.0.

حقوق انتساب موجه طنطا: 244.0.

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم: 243.0.

حقوق انتساب موجه المنصورة: 243.0.

آداب انتساب موجه بني سويف: 243.0.

آداب انتساب موجه أسوان: 243.0.

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس: 243.0.

آداب انتساب موجه العريش: 242.0.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة: 242.0.

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة: 242.0.

آداب انتساب موجه أسيوط: 242.0.

حقوق انتساب موجه مدينة السادات: 242.0.

تربية (طفولة) سوهاج: 242.0.

تربية بني سويف رياضة: 242.0.

آداب انتساب موجه المنيا: 242.0.

آداب انتساب موجه جنوب الوادي: 242.0.

تربية نوعية بنها: 242.0.

القاهرة العالي، علوم حاسب، قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع أول رياضة: 241.0.

آداب انتساب موجه سوهاج: 241.0.

تربية السويس رياضة: 241.0

آداب انتساب موجه الوادي الجديد: 241.0

تربية نوعية عين شمس: 241.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط: 240.0

فني تمريض عين شمس: 240.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 240.0

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر: 240.0

تربية تعليم ابتدائي السويس: 240.0

اقتصاد منزلي حلوان: 240.0

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة: 239.5

تربية طفولة السويس: 239.0

تربية نوعية الفيوم: 239.0

خدمة اجتماعية حلوان: 239.0

تربية تعليم ابتدائي مطروح: 239.0

تربية المنيا رياضة 239.0

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة قنا: 239.0

تربية تعليم ابتدائي العريش: 238.1

تربية كفر الشيخ رياضة: 238.0

تربية تعليم ابتدائي الوادي الجديد: 238.0

تربية دمياط رياضة 238.0

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 238.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 238.0

تربية فنية المنيا 238.0

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالدرجات «علمي»

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) 238.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 237.0

تربية نوعية المنوفية بأشمون 237.0

فني تمريض حلوان 237.0

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 237.0

ك.ت. فني ري وصرف ومساحه المطرية 237.0

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 236.5

تربية نوعية فنية أسيوط 236.0

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 236.0

خدمة اجتماعية أسوان 236.0

الفني لترميم الآثار بالأقصر 236.0

خدمة اجتماعية الفيوم 236.0

تربية طفولة العريش 235.1

خدمة اجتماعية أسيوط 235.0

تربية جنوب الوادي رياضة 235.0