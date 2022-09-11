يبحث عدد كبير من الطلاب عن لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، والتي مقرر لها أن تظهر قريبا لمعرفة الكليات التي سيلتحقون بها حسب مجموعهم والتوزيع الجغرافي.

وتقدم بوابة “المال” الإلكترونية كل ما يهم الطالب عن لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

وتم غلق تسجيل الرغبات بالمرحلة يوم الجمعة الماضية، وينتظر الطلاب عن موعد الاعلان عن لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

كيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

لمعرفة خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، يرجي اتباع الآتي:

يتم الضغط على الرابط التالي : https://tansik.digital.gov.eg/application

يتم على الطالب القيام بكتابة رقم الجلوس الخاص بك ورقمك السري.

بعد ذلك ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

يتم طباعة بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.