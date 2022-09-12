أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة الذين انتهوا من تسجيل رغبات المرحلة وفقاً للحدود الدنيا التي أعلنتها الوزارة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالاسم ورقم الجلوس..

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالاسم ورقم الجلوس

يمكن للطلاب الدخول على لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالاسم فقط، أو برقم الجلوس، من خلال رابط التنسيق عبر بوابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنـــــــا https://tansik.digital.gov.eg/application/.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالدرجات للشعبة الأدبية

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالدرجات للشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة 2022، الذين كانوا مسجلين في المرحلة وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفيما يلي الحدود الدنيا لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالدرجات «أدبي»، كما يلي:

معهد عالي خدمة اجتماعية اسكندرية بمصروفات 237.0 درجة.

الفني التجاري بطنطا 237.0 درجة.

تربية فنية حلوان بالزمالك 237.0 درجة.

تربية نوعية فنية الإسكندرية 236.0 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 236.0 درجة.

الفني التجاري بشبرا 236.0 درجة.

العالي خدمة اجتماعية بنها 236.0 درجة.

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر 236.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف 236.0 درجة.

الفني التجاري بقنا 236.0 درجة.

العالي للغات 6 أكتوبر 236.0 درجة.

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 235.0 درجة.

العالي للغات بمصر جديدة 235.0 درجة.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 235.0 درجة.

تربية نوعية فنية بنها 234.0 درجة.

الفني التجاري بسوهاج 234.0 درجة.

الفني التجارب بدمياط 234.0 درجة.

الفني التجاري بالمطرية 234.0 درجة.

الفني التجاري بقويسنا 234.0 درجة.

الفني التجاري بالمنصورة 234.0 درجة.

معهد الاسكندرية العالي للإعلام بسموحة 234.0 درجة.

تربية نوعية فنية القاهرة 233.0 درجة.

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 233.0 درجة.

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر 233.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 233.0 درجة.

سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 233.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 233.0 درجة.

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 232.0 درجة.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة – محاسبة – تجارة خارجية) 232.0 درجة.

الفني التجاري بالمحلة الكبرى 232.0 درجة.

تربية رياضية بنين طنطا 232.0 درجة.

الفني التجاري ببورسعيد 231.0 درجة.

تربية رياضية بنين كفر الشيخ 231.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 231.0 درجة.

الفني التجاري بأسوان 231.0 درجة.

تربية شعبة تربية فنية السويس 231.0 درجة.

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 231.0 درجة.

تربية رياضية بنات السويس 231.0 درجة.

العالي ترميم الآثار بأبي قير 231.0 درجة.

الفني للفنادق المطرية 230.0 درجة.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 230.0 درجة.

تربية رياضية بنين الزقازيق 230.0 درجة.

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر 230.0 درجة.

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 230.0 درجة.

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 230.0 درجة.

تربية نوعية فنية بور سعيد 229.0 درجة.

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 229.0 درجة.

تربية موسيقية حلوان 229.0 درجة.

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر 229.0 درجة.

الفني التجارى بالعريش 229.0 درجة.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 229.0 درجة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

الفني للفنادق الإسكندرية 229.0 درجة.

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 229.0 درجة.

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهره بمصروفات 229.0 درجة.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 229.0 درجة.

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 228.0 درجة.

معهد المنيا العالي للغات 228.0 درجة.

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 228.0 درجة.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (نظم معلومات) 228.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية أسيوط 228.0 درجة.

العالي خدمة اجتماعيه 6 أكتوبر 228.0 درجة.

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 228.0

ش.مطاعم فني سياحة مطرية 227.0 درجة.

تربية نوعية فنية جنوب الوادي 227.0 درجة.

تربية رياضية بنين مطروح 227.0 درجة.

المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال – محاسبة) 227.0 درجة.

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 227.0 درجة.

العالي حاسبات ونظم تجمع أول 227.0 درجة.

معهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)226.0 درجة.

المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 226.0 درجة.

الفني للفنادق بور سعيد 226.0 درجة.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة إدارة) 226.0 درجة.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (مالية) 226.0 درجة.

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة 226.0 درجة.

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية 226.0 درجة.

العالي خدمة اجتماعية المنصورة 225.0 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 225.0 درجة.

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 225.0 درجة.

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 225.0 درجة.

تربية رياضية بنين السويس 225.0 درجة.

المعهد العالي للغات بالمنصورة 225.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج 224.0 درجة.

تربية رياضية بنين المنيا 224.0 درجة.

تربية رياضية بنات الزقازيق 224.0 درجة.

الفني للفنادق قنا 224.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية المنوفية 224.0 درجة.

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 224.0 درجة.

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 224.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة 224.0 درجة.

تربية نوعية فنية الفيوم 223.0 درجة.

تربية رياضية بنين أسيوط 223.0 درجة.

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 223.0 درجة.

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 223.0 درجة.

تربية رياضية بنين حلوان 223.0 درجة.

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 223.0 درجة.

تربية نوعية فنية سوهاج 223.0 درجة.

عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا 222.0 درجة.

ع.دولي إعلام مدينة الشروق 222.0 درجة.

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر 222.0 درجة.

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 222.0 درجة.

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 222.0 درجة.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة 222.0 درجة.

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربي وإنجليزي 222.0 درجة.

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 222.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنصورة 222.0 درجة.

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 222.0 درجة.

تربية رياضية بنات طنطا 221.0 درجة.

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية 221.0 درجة.

طيبة العالي شعبة ادارة أعمال ومحاسبة المعادي 221.0 درجة.

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 221.0 درجة.

ش.مطاعم فني سياحة قنا 221.0 درجة.

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة ادارة الأعمال) 221.0 درجة.

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 220.0 درجة.

تربية رياضية بنين الفيوم 220.0 درجة.

معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات 220.0 درجة.

الفراعنة العالي إدارة أعمال 220.0 درجة.

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية 220.0 درجة.

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 220.0 درجة.

طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية 220.0 درجة.

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 220.0 درجة.

تربية (طفولة) أسوان 220.0 درجة.

تربية نوعية فنية عين شمس 220.0 درجة.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 220.0 درجة.

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 219.0 درجة.

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 219.0 درجة.

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد 219.0 درجة.

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 219.0 درجة.

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق)219.0 درجة.

المعهد العالي لنظم التجاره الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم) 219.0 درجة.

تربية رياضية بنين مدينة السادات 219.0 درجة.

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 219.0 درجة.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 219.0 درجة.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج 219.0 درجة.

الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم 218.0 درجة.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ 218.0 درجة.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموة جيزة شعبة نظم معلومات 218.0 درجة.

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 218.0 درجة.

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 218.0 درجة.

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 218.0 درجة.

نظم معلومات ادارية قطامية 218.0 درجة.

تربية نوعية فنية دمياط 218.0 درجة.

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 218.0 درجة.

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 218.0 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 218.0 درجة.

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم 217.0 درجة.

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 217.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة 217.0 درجة.

تربية رياضية بنات الإسكندرية 217.0 درجة.

تربية رياضية بنين بني سويف 217.0 درجة.

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر 217.0 درجة.

العالي خدمة اجتماعية أسوان 217.0 درجة.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات 217.0 درجة.

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا 216.0 درجة.

تربية رياضية بنين سوهاج 216.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية بنها 216.0 درجة.

العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 216.0 درجة.

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 216.0 درجة.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية) 216.0 درجة.

تربية رياضية بنين جنوب الوادي 216.0 درجة.

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 216.0 درجة.

تربية رياضية بنات المنصورة 216.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 216.0 درجة.

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 216.0 درجة.

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش إدارة أعمال 215.0 درجة.

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 215.0 درجة.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 215.0 درجة.

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 215.0 درجة.

تربية رياضية بنين أسوان 215.0 درجة.

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة 215.0 درجة.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالإسماعيلية) 215.0 درجة.

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 215.0 درجة.

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 215.0 درجة.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 215.0 درجة.

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 215.0 درجة.

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 215.0 درجة.

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث 215.0 درجة.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان 215.0 درجة.

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 214.0 درجة.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة 214.0 درجة.

تربية رياضية بنات المنيا 214.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات 214.0 درجة.

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 214.0 درجة.

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 214.0 درجة.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 214.0 درجة.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 214.0 درجة.

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 214.0 درجة.

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 214.0 درجة.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات 213.0 درجة.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية – ش محاسبة 213.0 درجة.

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 213.0 درجة.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 213.0 درجة.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية 213.0 درجة.

تربية نوعية أسوان 212.0 درجة.

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير 212.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة 212.0 درجة.

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة 212.0 درجة.

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 212.0 درجة.

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 212.0 درجة.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 212.0 درجة.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر 212.0 درجة.

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة 212.0 درجة.

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية 212.0 درجة.

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 211.0 درجة.

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 211.0 درجة.

تربية رياضية بنات بور سعيد 211.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة 211.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة – الشرقية 211.0 درجة.

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 211.0 درجة.

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 211.0 درجة.

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال 211.0 درجة.

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 210.0 درجة.

العالي سياحة وفنادق الغردقة 210.0 درجة.

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 210.0 درجة.

تربية رياضية بنين العريش 210.0 درجة.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 210.0 درجة.

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 210.0 درجة.

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول 210.0 درجة.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية 210.0 درجة.

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 210.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 210.0 درجة.

تربية رياضية بنات الفيوم 209.0 درجة.

تربية رياضية بنات مدينة السادات 209.0 درجة.

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 209.0 درجة.

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث 209.0 درجة.

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 209.0 درجة.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.0

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 209.0 درجة.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالإسماعيلية) 208.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 208.0 درجة.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 208.0 درجة.

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 208.0 درجة.

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية ايجوث 208.0 درجة.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات 208.0 درجة.

تربية رياضية بنين الوادي الجديد 208.0 درجة.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى207.0 درجة.

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 206.0 درجة.

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى 206.0 درجة.

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 206.0 درجة.

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 206.0 درجة.