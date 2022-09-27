لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. ملامح المؤشرات لحجز الكليات

شرع جميع الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، لمعرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، بعد أن أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل رغبات الدبلومات الفنية للمعاهد والكليات، حيث كان موعد فتح باب تسجيل الرغبات يوم الخميس الماضي الموافق 15 سبتمبر، والتي انتهت يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022.

ويترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إعلان موقع التنسيق الإلكتروني 2022 للدبلومات الفنية، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والتي من المقرر ظهورها خلال 72 من غلق باب تنسيق وفقاً للبيان الصادر عن الوزارة، ويتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وملامح المؤشرات لحجز أبرز الكليات..

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. تفاصيل لمعرفة الدرجات

يتابع عشرات الالاف من الطلاب لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/ لمعرفة درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 حتى اللحظة الحالية، فمن المتوقع أن تكون نتيجة تنسيق الدبلومات متاحة عقب ساعات من الان، بناء على تصريحات التعليم العالى، لكن يرغب معظم الطلبة فى الاطلاع على درجات الكليات المتوفرة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية، والمقرر أن يتم اعتمادها على مستوى الجمهورية، خلال ساعات قليلة من الآن.

درجات تنسيق كليات الدبلومات الفنية.. هندسة كفر الشيخ: 98.

يتوقع أن يجد الطلبة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، حيث بدأت ملامح المؤشرات نحو تنسيق الدبلومات الفنية، وجاءت على الشكل التالي:

هندسة كفر الشيخ: 98.

تجارة انتساب دمياط: 86.6.

اقتصاد منزلي العريش: 92.5.

اقتصاد منزلى حلوان: 89.

تربية السويس: 96.

اثار القاهرة: 82.7.

معهد الفراعنة للسياحة والفنادق ( المريوطية): 81.9.

تجارة عين شمس: 92.

المعهد العالى للهندسة بدمياط: 86.7.

المعهد العالى للهندسة بطنطا: 86.

المعهد العالى للسياحة والفنادق الاسكندرية: 83.

هندسة بنها: 96.7.

تربية نوعية الفيوم: 91.8.

المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديد: 91.

سياحة وفنادق حلوان: 89.

المعهد العالى للسياحة والفنادق ( بدر): 78.5.

تربية نوعية دمياط: 86.

معهد العبور العالى للهندسة: 83.

تربية حلوان: 96.

معهد فني صحي المنصورة: 96.7.

تجارة انتساب بنها: 88.

هندسة سوهاج: 96.7.

اثار الفيوم: 79.6.

تجارة السويس: 90.

المعهد العالي للسياحة والفنادق 6 اكتوبر: 82.

تجارة القاهرة: 91.

زراعة الوادي الجديد: 92.5.

تربية المنيا: 86.5.

ج عمالية مفر الشيخ: 66.

ج عمالية مدينة نصر: 86.5.

المعهد العالى الفندقي بالاقصر: 60.

ج عمالية اسماعيلية: 61.

ج عمالية راس البر: 60.

تربية طنطا: 95.9.

تجارة بورسعيد: 95.

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية كل الانظمة

يتمكن الطلبة من رؤية نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية بواسطة اللجوء لنفس الموقع الذي قاموا بترك رغباتهم عليه اثناء اتاحة تنسيق الدبلومات الفنية لكن كل ما يحتاجون اليه هو فتح موقع التنسيق من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/ وكتابة بياناتهم والتي جاءت لتشمل شتى بيانات الطلاب السابق وان تم ادخالها اثناء تسجيله على تنسيق الدبلومات الفنية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان صادر عنها أن الطريقة الوحيدة للاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والتفاصيل المتعلقة بتنسيق الجامعات يمكن معرفتها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، والذي من خلاله يستطيع جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني 2022 التقديم عبر تنسيق الدبلومات الفنية، فقد خصص المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي نسبة قدرها 10% من مقاعد الطلاب في الكليات والمخصص لتنسيق الدبلومات الفنية في جميع الجامعات المصرية.

أوراق التقديم بالكليات للدبلومات الفنية 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحتها نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، من خلال موقعها بشكل إلكتروني تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، وذكرت أنه يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية بنظامي الـ3 و5 سنوات بمختلف التخصصات (صناعة – تجارة – زراعة)، والحاصلين على دبلوم المعاهد الفني للتمريض، وخريجين المعاهد الفنية الصحية إمكانية تقديم أوراقهم من خلال مكتب التنسيق وتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، وذكرت بعض الأوراق الواجب توافرها مع المتقدم للتسجيل وهي:

أصل شهادة المؤهل + خمس صور ضوئية.

أصل شهادة الميلاد + خمس صور ضوئية.

2 صورة لبطاقة الترشيح للكلية أو المعهد.

نموذج 2 جند أو 6 جند للذكور.

8 صور شخصية خلفية بيضاء.

2 صورة بطاقة رقم قومي لولي الأمر.

5 صورة بطاقة رقم قومي للطالب.

دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الأول.