لينك نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس .. 3 خطوات للحصول عليها

لحظات الحسم تقترب، ومع دخول يوم جديد، يترقب طلبة وطالبات الثانوية العامة عن لينك نتيجة الصف الثالث الثانوى العام 2022 بالاسم ورقم الجلوس، واللحظة التي يتم فيها اعتماد لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، والتي من المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة، وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ان تكون بداية الأسبوع المقبل , لينك نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

لينك نتيجة الصف الثالث الثانوى العام 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يبحث الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم عن لينك نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها، وستقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير النتيجة لحصول الطلاب عليها برقم الجلوس، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

تسجيل الدخول إلى لينك نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

سيقوم الطالب كتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على عرض النتيجة، وستظهر نتيجة الطالب.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

(خطوة أولى): يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به، بالدخول على اللينك الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2022 بجميع محافظات مصر من خلال بوابة«المال».

(خطوة ثانية): يدخل الطالب الاسم الرباعي الخاص بالطالب/الطالبة.

(خطوة ثالثة): رقم الجلوس الخاص بالطالب.

(خطوة رابعة): البريد الإلكتروني بشكل واضح.

(خطوة خامسة): رقم التليفون صحيح.

وفور الانتهاء من كتابة المعلومات الخاصة بالطالب/الطالبة، تقوم بالضغط على سجل الآن، حتى يتم تسجيل المعلومات كاملة والخاصة بك لتصل إلى الطالب/الطالبة فور الاعتماد رسميا من جهة وزير التربية والتعليم والاعلان في مؤتمر “نتيجة الثانوية العامة”.

وتحصل بوابة “المال” على النتيجة وتوفرها للطلاب فور اعتمادها باتباع الخطوات التالية: