لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

في الوقت الذي يبحث فيه الكثير من المواطنين، عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، تتيح بوابة “المال” رابط وخطوات الاستعلام عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم، بينما ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، ومع قرب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم فى مراحلها الأخيرة وستعلن خلال الساعات المقبلة.

وتقدم بوابة المال اليوم الخطوات الصحيحة للاستعلام عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رسميا رابط وخطوات الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم

ادخل على الرابط التالى https://g12.emis.gov.eg/ بالضغط هنـــــــــــــا.

أدخل رقم جلوس الثانوية العامة 2022 وستظهر لك تفاصيل لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

كما تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتماد النتيجة رسميًا،

وتظهر للطالب المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة 2022 بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

ويبلغ المجموع الكلى لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022، نحو 410 درجات.

استعلم عن نتيجة الثانوية من هنـــا

كما سيعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائمة الطلاب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، “أوائل الجمهورية” بمختلف الشعب (الثانوية العامة علمى علوم، والثانوية العامة علمى رياضيات، والثانوية العامة أدبى)، كما تضم قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، طلاب الدمج والمكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا «Stem».

كما تم انتهاء أعمال طباعة نتيجة الثانوية العامة 2022، وإعداد قاعدة البيانات الإلكترونية للاستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022، والمقرر رفع نتيجة الثانوية العامة 2022، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى أن نتيجة الثانوية العامة 2022، مبشرة وأن كل طالب حصل على حقه بشكل تام وبدقة بعد انتهاء مراجعة النتيجة إلكترونيًا بدون تدخل عنصر بشرى.

مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وقد تم ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقا للضوابط والمعايير المحددة، حيث وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المعيار الأبرز والأهم فى اختيار أوائل الثانوية العامة 2022 من خلال درجات الطالب فى المواد والمجموع الكلى.

إليكم قواعد ترتيب نتائج الطلاب فى حالة تساوى أكثر من طالب يتم ترتيب أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 أبجديا، كما يتم اختيار ما لا يقل عن 10 طلاب أوائل فى كل شعبة من شعب الثانوية العامة، سواء الثانوية العامة علمى علوم أو الثانوية العامة رياضة بجانب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.

طريقة احتساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2022

وتأتى طريقة احتساب النسبة المئوية لـ نتيجة الثانوية العامة 2022، على النحو التالى، يتم حساب قيمة النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة 2022، عن طريق عملية ضرب القيمة الرقمية فى 100 ، على سبيل المثال أوجد النسبة المئوية لـ 300 درجة من إجمالى 410 درجات، ويكون الحل باستخراج نسبة الدرجات فى البداية من 300⁄410 = 0.73 ثم يتم ضرب الناتج فى 100 أى أن الناتج النهائى 73%.

نتيجة الثانوية العامة 2022، وصرح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل «فيسبوك»: «إنه بشأن ما يتردد من معلومات وما يكتب عن أرقام طلبة استفادوا من درجات الرأفة وآخرين تغيرت حالتهم من راسب إلى ناجح فكل هذا لا أساس له إطلاقا وعار تماما من الصحة».

قواعد ترتيب أوائل الثانوية العامة 2022

١- فى حالة تساوى أكثر من طالب يتم ترتيب أوائل طلبة الثانوية العامة 2022 أبجديا.

٢- كما يتم اختيار ما لا يقل عن 10 طلاب أوائل فى كل شعبة من شعب الثانوية العامة 2022، سواء الثانوية العامة 2022 علمى علوم أو الثانوية العامة 2022 رياضة بجانب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.