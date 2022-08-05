لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط .. الاستعلام الآن واعرف مجموع الكلي

من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال ال 48 ساعة المقبلة .

وستتيح وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن النتيجة ، إلكترونيا من خلال لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي النتيجة ، من خلال لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط التالي :

https://g12.emis.gov.eg

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة ويمكن للطلاب من كافة محافظات الجمهورية الحصول علي النتيجة ، من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط التالي : : https://www.thanwya.com/vb/

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2022 الذين خاضو الامتحانات ، بلغ نحو 707 ألف و992 طالب.

منهم 268 ألف و897 طالب بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالب بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأدي الطلاب امتحانات نهاية العام ورقيا بنظام البابل شيت ، بنظام الأسئلة اختيار من متعدد .

موعد إعلان لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري موعدا أقصي لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

وزارة التربية والتعليم

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الأسبوع الأول من أغسطس ينتهي الاحد 7 أغسطس وليس الخميس 4 أغسطس.

واكد الوزير خلال مداخلة تليفونية علي قناة صدي البلد الالتزام بإعلان النتيجة في الوقت المحدد مسبقا.ي

والتقي الوزير مؤخرا مع وزير التعليم العالي لمناقشة المؤشرات الأولية رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

وناقش الوزيران استعدادات وزارة التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات.

تنسيق الجامعات 2022

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات ، عقب اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس ودراسة شرائح المجموع .

وحددت التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات العام الماضي بواقع 362.5 درجة مايعادل 88.41% فأكثر لشعبة علمي علوم .

وبلغ الحد الأدنى بالمرحلة الأولي من تنسيق الجامعات لشعبة علمي رياضيات 328 درجة مايعادل 80% فأكثر.

وبلغ الحد الأدني لتنسيق الشعبة الأدبية 269.5 درجة مايعادل 65.73% فأكثر.

يذكر ان وزارة التعليم العالي تضع الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات علي اساس المجاميع التكرارية لطلاب الشهادة الثانوية.وخضفت التعليم العالي الحدود الدنيا في تنسيق الجامعات العام الماضي مع انخفاض مجاميع الثانوية العامة بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

واظهرت نتيجة الثانوية العامة العام الماضي عدم حصول أي طالب علي الدرجة النهائية .

حيث تراوحت درجات الاوائل بشعبة علمي علوم بين 404 إلي 402 درجة و في شعبة علمي رياضيات ما بين 404 إلي 400 درجة.

فيما تراوحت درجات الأوائل في الشعبة الأدبية ما بين 388 إلي 383 درجة.

كما اظهرت نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس العام الماضي عدم حصول أي طالب بالشعبة الأدبية على مجموع 95% فأعلى.

وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى 20 ألف و 190 طالب على نسب من 90% إلى 95%،وحصل حوالي 70 ألف طالب على نسبة 85%.

وبلغت نسب النجاح العامة العام الماضي 74%.

و في شعبة علمي علوم 76%، في شعبة علمي رياضيات بلغت 76% ، فيما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 70%.