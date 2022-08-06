لينك نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2022.. الاستعلام الان واعرف درجاتك

أطلقت بوابة”المال” رابطا خاصا بتسجيل بيانات الطلاب لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي اعتماد وإعلان نتائج الثانوية العامة 2021-2022 بالدرجات.

ويمكن التسجيل الآن من خلال لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

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من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وكانت أعلنت الوزارة عن جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2021-2022، والتي من المقرر لها عقدها خلال شهر أغسطس المقبل.

وجاء الجدول كالآتي:

اليوم الأول: السبت 20 أغسطس 2022: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

اليوم الثاني: الأحد 21 أغسطس 2022: امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

اليوم الثالث الإثنين 22 أغسطس 2022: امتحان الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”.

اليوم الرابع: الثلاثاء 23 أغسطس 2022: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

اليوم الخامس: الأربعاء 24 أغسطس 2022: امتحان الفيزياء والتاريخ.

اليوم السادس الخميس 25 أغسطس 2022: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

اليوم السابع: يوم السبت 27 أغسطس 2022: امتحان الكيمياء والجغرافيا.

اليوم الثامن الأحد 28 أغسطس 2022: امتحان الرياضيات التطبيقية “الديناميكا”.

اليوم التاسع: الاثنين 29 أغسطس 2022: امتحان الجيولوجا والعلوم البيئية وامتحان علم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة “التفاضل والتكامل”.

اليوم العاشر الثلاثاء 30 أغسطس 2022: امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية “الاستاتيكا”.



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم عن شروط وآليات تقديم تظلمات لطلاب نتيجة الثانوية العامة 2022، والتي ستبدأ بعد 15 يوما لإعلان النتيجة.

وفي يوم الخميس الماضي، أعلنت الوزارة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 ونظام التظلمات وجدول الدور الثاني وخريطة العام الدراسي الجديد.



يمكن معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 فور اعتمادها مباشرة من خلال جريدة الدستور اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا

ويستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الحالي 2021-2022، معرفة موعد الإعلان عن النتائج من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/egypt.moe.

موعد التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز.

تبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022.

رابط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

يتيح للطلاب والطالبات التقديم عبر الرابط التالي:

https://dualedu.moe.gov.eg

وأوضحت الوزارة بأن المدارس الحكومية مجانية التعليم، مشيرة إلى ضرورة تسجيل الطالب عن طريق الحساب الموحد له.

كيفية إنشاء الحساب الموحد 2022

يمكن التسجيل من خلال إتباع الخطوات كالآتي:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول علي الرابط التالي: https://office365.emis.gov.eg/

الخطوة الثانية: إدخال الرقم القومي وكود الطالب.

ولا بد من الاطلاع على شروط الالتحاق بمدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، يرجع ذلك لاختلاف درجة القبول من مدرسة لأخرى.

للتواصل مع مسئولي وحدة تشغيل وإدارة المدارس من خلال البريد الالكتروني التالي: [email protected]