يبحث طلاب الدور الثاني بالثانوية الازهرية 2022، والبالغ عددهم 61278 طالبا وطالبة، عن لينك نتيجة الثانوية الازهرية الدور الثاني ، وذلك على بوابة الازهر الإلكترونية، بعد أن انتهوا من فترة امتحانات الدور الثاني خلال الشهر الماضي.

وينتظر الطلاب لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الدور الثاني على بوابة الازهر ، حيث لم يتم حتي الآن الإعلان عن ظهور النتيجة واعتمادها، والتي من المتوقع أن تكون يوم 10 سبتمبر الجاري.

وعند بدء ظهور لينك نتيجة الثانوية الازهرية 2022 الدور الثاني على بوابة الازهر، يتم إدخال كافة بيانات الطالب والتي تشمل رقم الجلوس، وذلك للحصول على الدرجات من المواد التي امتحن بها في الدور الثاني.

ومن المعروف أن الدور الثاني من الثانوية الأزهرية يحصل الطلاب فيها على نصف الدرجات في كافة المواد الدراسية.

وفي حالة تقدم الطالب باعتذار رسمي عن أداء الامتحانات في الدور الأول نظرا لظروف قهرية طارئة تعرض لها الطالب أو أحد من عائلته من الدرجة الأولي، يتم منحه الدرجة الكاملة في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022.

وكانت هذه نتيجة الدور الأول في الثانوية الازهرية 2022