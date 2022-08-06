لينك نتائج الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع بوابة الثانوية العامة

يبحث الكثيرون على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وهو ما تقدمه «المال» أيضًا من خلال الرابط الذي طرحته لإعلان نتيجه الثانويه العامة 2022 برقم الجلوس فور اعتمادها من قِبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي للشعبتين العلمية والأدبية , لينك نتائج الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس , رابط نتائج الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 تقترب من نسبة العام الدراسي السابق، وإن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي بداية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من تجهيزيها بشكل كامل وتحديد أسماء الطلاب الأوائل لشعبتي أدبي وعلمي علوم ورياضيات على مستوى الجمهورية.

نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2022

ووفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم، فإن نسبة النجاح هذا في نتيجة الثانوية العامة 2022 من المتوقع أن تتراوح ما بين 74% و77%، حيث بلغت نتيجة العام الماضي 74%.

تنسيق الجامعات 2022 ونتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم فقط

في سياق متصل، عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا يوم الأربعاء 3 أغسطس، مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث الاستعدادات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2022، وبدء تنسيق الجامعات والمعاهد 2022.

وبحث الوزيران الاستعدادات لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد، وفرص التعليم العالي المُتاحة هذا العام لخريجي شهادة الثانوية العامة والشهادات الفنية والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، إضافة إلى تنسيق بين تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية الجديدة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم فقط

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الجاري، استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر موقع الدستور من خلال اتباع الخطوات التالية: