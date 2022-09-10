لينك مسابقة الأزهر 2022.. 16 ألف معلم يترقبون موعد التعيين الرسمي

أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أن طلب الأزهر بتعيين معلمين جدد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قيد الدراسة، مشيرا إلى أن إعلانات المسابقة شبيهة بإعلانات مسابقة وزارة التربية والتعليم من خلال لينك مسابقة الأزهر 2022، وفيما يتعلق بمتطلبات التقديم لمسابقة الأزهر للمعلمين 2022 وتواريخ التقديم وكيفية التقديم، لم يتم الإعلان عن الشروط المطلوبة للتقديم والدخول في الوظائف الشاغرة المطلوبة، حيث إن التقديم عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

يبحث الكثيرون عن لينك مسابقة الأزهر 2022 لتعيين المعلمين لعام 2022 وطرق التقديم والشروط المطلوبة للتقدم لوظائف التدريس التي أعلن عنها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وقال في إعلانه عن مسابقة الأزهر لتعيين 16 ألف مدرس 2022، إن الأزهر الشريف طلب تعيين مدرس جديد، بعد اجتياز الاختبار المطلوب لاجتياز مسابقة الأزهر، وسيصل توافر الشروط للمتقدمين لوظائف المعلمين بالأزهر إلى 16 ألف معلم.

بوابة”المال نيوز” تستعرض التفاصيل الكاملة عن لينك مسابقة الأزهر 2022 من خلال التقرير التالي..

لينك مسابقة الأزهر 2022… مماثلة لقطاع التعليم



وبحسب الإعلان عن مسابقة الأزهر للمعلمين، فإن المسابقة ستكون مماثلة لقطاع التعليم حيث سترشح 30 ألف معلم، وستقوم وزارة التربية والتعليم باختبار مهاراتهم السلوكية، ومهاراتهم اللغوية، واللغة العربية وتشمل إحدى اللغات الأجنبية، وكانت مسابقة وزارة التربية والتعليم قد أعلنت مؤخرًا عن تعيين 30 ألف معلم تشمل اختبارات الكمبيوتر والمعلومات العامة، وكذلك القدرات الفنية والمعرفية، بالإضافة إلى اختبارات الكفاءة التربوية والامتحانات المهنية.

المؤهلات المطلوبة للتعيين في مسابقة الأزهر 2022

أعلن الأزهر الشريف عن الحاجة إلى مدرسين لتدريس القرآن الكريم بين خريجي العلوم الإسلامية والعربية ومساعدي الرياضيات في الأقسام التربوية والعلمية بجامعة الأزهر ومساعدي التدريس، ومدرس مساعد روضة من جامعة الألسن، خريجة رياض أطفال، كلية فنون ليبرالية، كلية تربية أطفال، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية من كلية الآداب والتربية واللغات والترجمة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة الازهر 2022

المستندات المطلوبة هي كما يلي:-

شهادة ميلاد الكمبيوتر

نسخة من شهادة المؤهل الدراسي.

نسخة من شهادة خبرة العمل إن وجدت.

شهادة الخدمة المدنية للبنات.

المواقف تجاه توظيف الرجال.

صورة شخصية حديثة على خلفية بيضاء.

سيتم تحميل جميع الإدخالات السابقة من خلال بوابة التوظيف الحكومية من هنا https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=3e/qBmxLH6TzdVKHo1Sisw== خلال الموعد النهائي لنشر الوظائف المفتوحة.

لينك مسابقة الازهر 2022.. شروط التقديم

تعتبر روابط التطبيق وشروط التقديم الخاصة بالأزهر الشريف 2022 من الأسئلة الأكثر صلة بالراغبين في تقديم طلب وظيفة إلكترونيًا من هنا https://www.azhar.eg/homepage2?fbclid=IwAR1Qz_RihQbQ7x-tJd9sRdDuMKR9apD6NPQdvmSnVFZZAPJsbReEXjTg2Vg حيث يتم تلخيص الشروط على النحو التالي:

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا.

لا يمكن أن يكون التصنيف العام لمقدم الطلب أقل من “جيد”.

أكمل جميع الاختبارات.

لا يحق للمتقدم التحويل إلا بعد مرور 5 سنوات.

النظر في طلب مسابقة الازهر بجهاز إدارة الجهاز المركزي