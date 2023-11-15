«لينك ديڤيلوبمنت» تشارك بأحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي بمعرض القاهرة للتكنولوجيا CAIRO ICT 2023

تستعد شركة لينك ديڤيلوبمنت (Link Development)، المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجية عالمية وإحدى شركات “A15” للاستثمارات التكنولوجية، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي سيقام في مركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.

الرئيس التنفيذي لشركة لينك ديفيلوبمنت، هشام البيه، صرح “بأن الشركة متحمسة للمشاركة في معرض كايرو أي سي تي هذا العام ومشاركة رؤيتها لتطوير المشهد التكنولوجي، بما في ذلك دور الذكاء الاصطناعي والاستدامة في تحويل المنظمات والأعمال عبر عدة صناعات.”

أضاف البيه :”انضموا إلينا في القاعة رقم 1 في مركز مصر الدولي للمعارض حيث سنسلط الضوء على ابتكارنا الأخير في الذكاء الاصطناعي، Brainz. سيتم تقديم هذا الحل الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي مباشرة، مما يتيح للجميع الاطلاع على قدراته عن كثب”.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة لينك ديفيلوبمنت: “في الحدث، ستبرز لينك ديفيلوبمنت حلولها الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، Brainz، الذي صُمم لمساعدة الأعمال من جميع الأحجام على أتمتة المهام وتحسين الكفاءة واتخاذ قرارات أفضل”.

وأكد على أن الشركة ستعرض أحدث ابتكارات مايكروسوفت في الاستدامة، Microsoft Sustainability Manager، والذي يساعد الأعمال على تقريب الفجوة بين أهداف الاستدامة لديهم وأداءهم البيئي والاجتماعي والحوكمة، مما يقلل من البصمة الكربونية الإجمالية لديهم.

من جانبه صرح أحمد عبد الحميد، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الرقمية وعضو مجلس الإدارة لشركة لينك ديفيلوبمنت، “بأن الشركة مكرسة للبحث والتطوير في كيفية تسهيل عمليات الأعمال اليومية وأتمتة الخدمات والتحول الرقمي عبر جميع الصناعات، باستخدام تكنولوجيات أكثر من 20 شريكاً تكنولوجياً لها.”

فيما قال جوزيف سامح، نائب الرئيس لقطاع تطبيقات الأعمال وعضو مجلس الإدارة لشركة لينك ديفيلوبمنت، “تفانينا في بناء تجارب موجهة نحو العملاء على منصات Dynamics CRM 365 و Power Platform يعكس التزامنا بتحقيق تفاعلات ذات معنى،” وأضاف جوزيف، “هذا النهج يضمن أن حلولنا ليست قوية وفعالة فقط، ولكن أيضًا متماشية مع احتياجات وتوقعات عملائنا.”

وتابع :” ستسلط لينك ديفيلوبمنت الضوء على تطورها الأخير في القدرات التجريبية الرقمية، Dynamics 365، منصة Power Platform، البنية التحتية وحلول السحابة. كما ستعرض الشركة حلولها المطورة داخلياً والتي سريعة التنفيذ وقابلة للتوسع ومفتوحة للتخصيص وآمنة وسهلة الدمج مع اي بيئة رقمية”.

وأكد على أن Link Development تدعوا الزوار لزيارة جناحها، لمعرفة المزيد عن شراكاتها مع كبار مزودي البرمجيات حول العالم وكيف يمكنهم مساعدة الأعمال على قيادة التغيير الرقمي بثقة. تفتخر الشركة بأن تكون رائدة في التحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع انجازاتها في مجال الذكاء الاصطناعي والاستدامة.

وتعد Link Development مزود عالمي لحلول البرمجيات والتكنولوجيا الرقمية المتكاملة والمنتجات والخدمات، ملتزمة بتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تحول رقمياً إنتاجية العملاء والمواطنين والشركاء. قم بزيارتنا في CAIRO ICT 2023 – القاعة رقم 1.