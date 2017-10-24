لينك ديفيولبمنت تسعى لنقل تجربة التعداد السكانى لدول أفريقية

المال ـ خاصقالت سيلفانا منير، المدير العام للخدمات الرقمية، وعضو مجلس إدراة شركة «لينك ديفيلوبمنت»، المتخصصة فى تقديم الحلول الرقمية، إن شركتها تسعى للتوسع فى أعمال التعداد الرقمى للسكان فى الدول الإفريقية والعربية، بعد نجاحها فى مصر بقيادة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبالتع

المال ـ خاص

قالت سيلفانا منير، المدير العام للخدمات الرقمية، وعضو مجلس إدراة شركة «لينك ديفيلوبمنت»، المتخصصة فى تقديم الحلول الرقمية، إن شركتها تسعى للتوسع فى أعمال التعداد الرقمى للسكان فى الدول الإفريقية والعربية، بعد نجاحها فى مصر بقيادة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعلومات ومايكروسوفت.

وذكرت سيلفانا أن شركتها بالتعاون مع الجهاز المركزى للإحصاء برئاسة أبو بكر الجندى، تمكنت من إنجاز المهمة فى وقت قياسى، لافتة إلى أن التعداد بمثابة بداية قوية للتحول الإلكترونى للحكومة، بما يساهم فى توفير الوقت والجهد، وأشادت سيلفانا بالدعم الذى قدمه أبو بكر الجندى للشركة، أثناء عمليات المسح.

ولفتت إلى أن الفترة الزمنية للتعداد عامين، واختصرت لعدة أشهر فقط، رغم تحديات التعداد التى من بينها عمليات التحديث المستمرة.

أضاف أن التعداد العام الرقمى دشن بداية العام، واستخدم أكثر من 40000 شاب التابلتس أثناء العمل الميدانى، فى جمع البيانات، لحصر خصائص المبانى، والسكان، والمنشآت، فى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الجندى أن هناك تعاون شركة «لينك ديفلومبنت»، فى تطوير منصة رقمية قوية ومتكاملة وحديثة، أتاحت جمع بيانات التعداد ضخمة الحجم، ثم تحليلها بصورة تفاعلية، ولحظية، على لوحات تحليلية دقيقة، بالاعتماد على تكنولوجيا خرائط الـGIS، مع تمكين غرفة العمليات بالجهاز من مراقبة الأعمال الميدانية، والاطلاع على النتائج المحققة لتصحيح المسار عند الحاجة.