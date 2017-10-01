لينك ديفلوبمنت مطور رقمي لأضخم تعداد تشهده مصر

المال - خاص: أعلنت شركة "لينك ديفيلوبمنت"، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية لقطاعي العمل العام والخاص، اليوم الأحد، عن تهنئتها للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة إعلان النتائج الرسمية لأضخم تعداد إلكتروني في أفريقيا والمنطقة والذي تم باستخدام أحدث الحلول الرقمية ال

المال – خاص:

أعلنت شركة “لينك ديفيلوبمنت”، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية لقطاعي العمل العام والخاص، اليوم الأحد، عن تهنئتها للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة إعلان النتائج الرسمية لأضخم تعداد إلكتروني في أفريقيا والمنطقة والذي تم باستخدام أحدث الحلول الرقمية التي طورتها الشركة، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و مايكروسوفت.

وكانت النتائج الرسمية للتعداد قد تم إعلانها في مؤتمر حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على متابعة هذا المشروع القومي منذ بدايته لما له من أهمية قصوى في إعادة صياغة مستقبل التخطيط في مصر على أسس علمية ودقيقة.

وقال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء : “المشروع عملاق، ولقد استطعنا دمج تاريخ مصر الطويل وخبرتنا الثرية في مجال التعداد مع أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية لنخوض تجربة ناجحة وفريدة ليس فقط في أفريقيا بل فى المنطقة بأسرها”.

وقد تم تدشين التعداد العام الرقمي في بداية 2017، و قام أكثر من 40000 شاب باستخدام “التابلت” أثناء العمل الميداني في جمع البيانات لحصر خصائص المباني والسكان والمنشآت في جميع محافظات الجمهورية، كما تم نشر موقع إلكتروني للمواطنين لتسجيل بياناتهم (في مرحلة السكان) عبر الإنترنت للمعاونة في الحد من التكلفة وكذلك التأكد من دقة البيانات.

وأكد “الجندى” شعوره بالفخر إزاء النتائج المبهرة التي شهدتها مراحل التعداد الرقمي قائلا : “لقد ساعدتنا شركة “لينك ديفلومبنت” بحماس وتفاني في تطوير منصة رقمية قوية ومتكاملة وحديثة أتاحت لنا جمع بيانات التعداد ضخمة الحجم، ثم تحليلها بصورة تفاعلية ولحظية على لوحات تحليلية دقيقة بالاعتماد على تكنولوجيا خرائط الـ “GIS “، مع تمكين غرفة العمليات بالجهاز من مراقبة جميع الأعمال الميدانية والاطلاع على النتائج المحققة لتصحيح المسار عند الحاجة”.

وصرحت سيلفانا منير، المدير العام للخدمات الرقمية وعضو مجلس إدراة شركة “لينك ديفيلوبمنت”: “نهنئ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على نجاح التعداد الرقمي والإعلان عن النتائج الرسمية، منذ بدء تخطيط المشروع، وجدنا جدية مطلقة من مختلف فرق العمل بالجهاز على تبني الأنظمة الرقمية وحرص شديد على الخروج بنتائج منتاهية الدقة والكفاءة في أسرع وقت ممكن.”

ومنذ الإعلان عن التعداد الرقمي لمصر 2017 شهد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء طلبات متعددة للاطلاع على التجربة والاستفادة منها ومحاولة تطبيقها من مختلف الوفود الرسمية من الدول والمنظمات مثل نيجيريا وأثيوبيا وفلسطين وعمان والأمم المتحدة ومنظمة الغذاء العالمية وغيرهم.

وصرح خالد عبد القادر، المدير العام لمايكروسوفت مصر: “نعمل مع “لينك ديفلومبنت” لأكثر من عشرين عاما من الشراكة والحرص على تقديم حلول رقمية رفيعة المستوى للقطاع الحكومي، ونهنئ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على النجاح الباهر في إنجاز تم فيه تصميم وإدارة أكبر قواعد بيانات قومية في مصر والمنطقة تحتوي على أكثر من 3 مليارات سجل ببيان بحجم أكبر من 20 تيرابايت، مع ضمان سرعة ودقة النتائج في منظومة رقمية متجانسة ومتكاملة”.

وأكدت “سيلفانا” الأهمية الإستراتيجية لتعداد مصر الرقمي 2017 لأنه حقق نقلة تكنولوجية نوعية ضمنت توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وحديثة في توقيت غير مسبوق لتساعد فى رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة، و أعربت عن استعداد الشركة لدعم جهود نقل التجربة في المنطقة.