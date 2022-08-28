لينك تقليل الاغتراب 2022.. تحويلات لـ 10% من طلاب المرحلتين

لينك تقليل الاغتراب 2022 ، وصلت عمليات البحث على لينك تقليل الاغتراب 2022 خلال الساعات القليلة الماضية لمداها على محركات البحث، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022، بحد أدنى 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60% لطلاب الشعبة العلمية، و238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لطلاب الشعبة الأدبية.

بوابة”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي لينك تقليل الاغتراب 2022 ..

لينك تقليل الاغتراب 2022.. 5 أيام أمام طلاب المرحلتين

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10%، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022.

لينك تقليل الاغتراب 2022.. الشروط والقواعد المنظمة

عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت من هنا www.tansik.egypt.gov.eg، ووفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.