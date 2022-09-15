لينك استعلام تكافل وكرامة 2022.. تفاصيل ومعلومات عن مستحقي الدعم النقدي

يستفيد حوالي 4.1 مليون مواطن بالدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي مشيرة إلى لينك استعلام “تكافل وكرامة” 2022.. عبر موقعها الرسمي على الإنترنت وتخصيص رابط للاستعلام عن برنامجي تكافل وكرامة 2022، من خلال الرقم القومي فقط.

بوابة”المال نيوز” تقدم كافة التفاصيل والمعلومات عن لينك استعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2022.

لينك استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022

يستطيع المستفيدون بالدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة والراغبين في الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي، اتباع عدد من الخطوات للقيام بالاستعلام عن الدعم عبر هذا اللينك https://tk.moss.gov.eg/ تتمثل في الآتي:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط (هنــــــــــــــــــــــــــــــا). https://tk.moss.gov.eg/ قم بالضغط على أيقونة “الاستعلام”. قم بكتابة الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقما بالجزء المخصص لذلك. ستظهر النتيجة للشخص المستعلم على الفور.

الاستعلام عن الدعم النقدي

يتاح عبر الاستعلام عن الدعم النقدى للتعرف على كل البيانات التالية:

يتاح معرفة المحافظة والإدارة الاجتماعية التي يتبع لها الشخص المستعلم وكذلك معرفة الوحدة الاجتماعية المسجل بها.

سيظهر اسم المواطن وكذلك رقم بطاقة الدعم النقدي، سواء من خلال دعم تكافل أو دعم كرامة وذلك للمستعلم.

يظهر الشخص المستعلم عن حالة بطاقة الدعم النقدي، سواء كان “تجميد، سار، إيقاف”.

ثم يدخل الشخص المتضرر بالموقع وتقديم شكواه من خلال الرقم القومي، ثم القيام بالضغط على “تسجيل شكوى”، كما يتاح للمستعلم تحديد نوع الشكوى، ثم القيام بكتابة عنوان الإقامة بشكل تفصيلي.

يظهر للشخص المستعلم على الموقع بشكل تلقائي في حالة إذا كان المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

شروط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

هنك العديد من الشروط المطلوبة للتمكن من استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 والحصول عليه وهي:

أن لا يقل عمر المواطن عن 35 عاما.

ليس لديه تأمينات اجتماعية.

ألا يزيد دخله الشهرى عن 400 جنيه.

يكون مقيما في مصر أثناء ميعاد صرف المعاش.

عدم ملكية أكثر من 3 رءوس ماشية بغرض التجارة فيها.

عدم امتلاك أرض بمساحة نصف فدان أو أكثر.

معاش تكافل وكرامة ليس مقتصرا على الرجال فقط ولكن أيضا هناك معاشات للمرأة المتزوجة ولكن هناك شروط لحصول المراة المتزوجة على معاش تكافل وكرامة وهي:

ألاتكون الزوجة تعمل فى جهة عامة او خاصة.

ألا تكون الزوجة تمتلك أى الحيازات مثل أراض زراعية أو عقارات.

وجود رعاية صحية للأطفال ونسبة حضورهم فى المدارس لا تقل عن80%.

أن يكون زوجها لا يعمل فى أى جهه عامة أو خاصة.

الأوراق المطلوبة للتمكن من استعلام تكافل وكرامة

قسيمة الزواج أو الطلاق.

شهادة الميلاد كمبيوتر.

شهادة ميلاد الأطفال كمبيوتر.

تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال للحصول على معاش تكافل وكرامة.

صورة بطاقة التموين.

صورة البطاقة الشخصية.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

تقديم صورة شهادة وفاة الزوج ضمن المستندات المطلوبة لتكافل وكرامة.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

صوره قيد المدارس.