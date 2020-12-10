لينا شاماميان تحيي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته 42

تبدأ فى الثامنة مساءً فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذي وقع اختيار اللجنة المنظمة له على الإعلامية جاسمين طه لتقديمه الذى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وكانت قد بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم…

تبدأ فى الثامنة مساءً فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذي وقع اختيار اللجنة المنظمة له على الإعلامية جاسمين طه لتقديمه الذى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكانت قد بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42 يوم 2 ديسمبر الجارى، وتم تكريم النجمة مني زكى، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون.

وتحيى حفل الختام الفنانة السورية الأرمينية لينا شاماميان لإحياء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا المصرية.

وتضع لينا لمستها الغنائية في ختام المهرجان الأعرق في مصر، بعد مشاركتها في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي Gagarine، الذي تم اختياره رسميًا للمشاركة في مهرجان كان السينمائي لهذا العام، وتقدم خلاله أغنية “ياترى”، وهي أغنية باللغة العربية من كلماتها وغنائها وتتعاون خلالها مع الموسيقار التونسي أمين بوحافة الذي يتولى مهمة تلحينها وتوزيعها.

كما عرض عرض فيلم “الأب – The Father” من إخراج فلوريان زيلر في الافتتاح، ويعد هذا هو أول عرض للعمل بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضورعدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان إلى 10 ديسمبر الجارى، الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها “الأب” الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامبتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه “Dangerous Liaisons- علاقات خطرة”، وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها؛ الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.