ليناتل تفاوض المصرية للاتصالات على بناء 200 محطة محمول

سمية كمالتتفاوض شركة ليناتل لحلول شبكات الاتصالات، على بناء وتركيب 200 محطة برج محمول للمصرية للاتصالات، بمدن القاهرة والدلتا، ضمن خطة الأخيرة لتقديم خدمات المحمول عبر شبكتها we بكفاءة.وقال الدكتور حمدى الليثى، رئيس ليناتل، إن المفاوضات بين الجانبين بدأت منذ شهرين تقريبا، لكنها توقفت لعدة أسابيع

سمية كمال

تتفاوض شركة ليناتل لحلول شبكات الاتصالات، على بناء وتركيب 200 محطة برج محمول للمصرية للاتصالات، بمدن القاهرة والدلتا، ضمن خطة الأخيرة لتقديم خدمات المحمول عبر شبكتها we بكفاءة.

وقال الدكتور حمدى الليثى، رئيس ليناتل، إن المفاوضات بين الجانبين بدأت منذ شهرين تقريبا، لكنها توقفت لعدة أسابيع مع انشغال «المصرية» بإطلاق شبكتها للمحمول we، لافتا إلى أن تكلفة تجهيز المحطة الواحدة مازال قيد الدراسة، وسيحدد بالاتفاق مع معاودة المفاوضات، بداية العام المقبل.

وأوضح أن شركته قد تتجه إلى زيادة أسعار خدماتها مطلع 2018، مع تجديد العقود السنوية مع شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق المحلية، بسبب ارتفاع تكاليف استيراد مكونات الشبكات، منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.

وكان أحمد البحيرى، رئيس «المصرية للاتصالات»، قال فى تصريحات سابقة لـ»المال«، إن الشركة استثمرت 7 مليارات جنيه، خلال العام الحالى، لتحديث بنيتها التحتية، وتقديم خدمات المحمول.

وتمتلك المصرية للاتصالات حاليا 700 محطة إرسال على مستوى الجمهورية، وتقدم خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات مصر، بنظام التجوال المحلى، والذى يعنى شراء دقائق مكالمات صوتية، ووحدات بيانات بالجملة، لحين قيام الشركة الوطنية ببناء شبكتها الخاصة لتقديم خدمات الجيل الرابع 4G.

ويتخطى عدد محطات المحمول بالسوق المحلية، 25 ألف محطة، يعمل أكثر من %70 منها بالطاقة الكهربائية، ويعتمد %25 منها على مولدات الديزل والسولار، وحوالى %2.5 على الطاقة الشمسية، وكانت تكلفة إنشاء وتجهيز المحطة الواحدة تدور قبل تحرير سعر الصرف بين 750 ألف، ومليون جنيه تقريبا.