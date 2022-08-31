«ليمتليس كير وصيدلة جامعة المستقبل» يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب

وقعت كلية الصيدلة في جامعة المستقبل، بروتوكول تعاون مع شركة «ليمتليس كير»، سعياً للتكامل بين الجهات العلمية الأكاديمية، وجهات إدارة برامج الرعاية الصحية المتخصصة في ذات المجال.

وقالت الدكتورة حنان رفعت، عميد كلية الصيدلة في جامعة المستقبل، إن إبرام بروتوكول التعاون المشترك، يأتي في إطار رغبة الكلية في نقل الخبرات والمهارات العملية اللازمة لسوق العمل، إلى طلبة كلية الصيدلة في جامعة المستقبل.

وأضافت عميد كلية الصيدلة في جامعة المستقبل، في تصريحات صحفية لها على هامش توقيع «البروتوكول»، أن التعاون بين الجانبين، يقضي بتنظيم فترة تدريب عملية داخل ادارات برامج الرعاية الصحية المختلفة للشركة، ليعايش الطلاب الواقع العملى لشركات ادارة الرعاية الصحية.

وأوضحت أن التعاون بين الجانبين، يقضي بأن يتم تنظيم عدة محاضرات ولقاءات توعوية بالتنسيق بين كلية الصيدلة بجامعة المستقبل، وبين شركة «ليمتليس كير».

ليمتليس كير: التعاون بين الجانبين يوفر العديد من فرص العمل للطلبة

من جانبه، أكد مينا فايز، رئيس قسم الموارد البشرية و التدريب في شركة «ليمتليس كير»، أن التعاون بين الجانبين، سيوفر العديد من فرص العمل للطلبة المتميزين وخريجي كلية الصيدلة بجامعة المستقبل، ممن سيشتركون في فعاليات التدريب الصيفي، والفعاليات المُنظمة داخل «الكلية»، سعياً من الشركة لخلق أجيال جديدة من الكوادر الشابة في مختلف المجالات.

وأضاف «فايز»، في تصريحات صحفية عقب توقيعه البروتوكول، أن التدريب والمحاضرات النظرية والعملية، ستُعرف طلبة كلية الصيدلة بجامعة المستقبل، على الأقسام المختلفة التي قد يعمل بها الصيدلي، ومهام كل دور، لمساعداتهم لاختيار المجال الأنسب لهم حسب رغباتهم، وقدراتهم، ومهاراتهم.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي ضمن عدد من الفعاليات والأنشطة التي تسعى شركة «ليمتليس كير» لتطبيقها بالتعاون مع كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة، رغبة منها في دعم صيادلة المستقبل، واختيار أفضل الكوادر للعمل في الشركة مستقبلاً.