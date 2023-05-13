«ليمتلس ناتشورالز» للأدوية تحقق 521 مليون جنيه مبيعات خلال 2022 

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«ليمتلس ناتشورالز » للأدوية مبيعات بقيمة 521 مليون جنيه خلال عام 2022، في سوق الدواء المصرية، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتعد «ليمتلس ناتشورالز» من الشركات التابعة لمجموعة «إيفا فارما»، وبحسب موقع الشركة الرسمي، تهتم بإنتاج مجموعة من المكملات الغذائية الحيوية والمتوازنة، مصنوعة من مكونات طبيعية مختارة بجودة ومصممة خصيصًا لتوفر حياة صحية.

يشار إلى أن شركة «ليمتلس ناتشورالز» كانت قد كشفت عن تدشين حملة للتبرع للمنشآت الطبية بنسبة من المبيعات المُحققة لمنتجاتها المختلفة في السوق المصرية.

وكشف الدكتور إبرام وجيه، مدير شركة «ليمتلس ناتشورالز»، عن مشاركة واسعة في حملة «ليمتلس في الخير»، والتي أطلقتها الشركة خلال شهر رمضان المُعظم للتبرع لصالح عدد من المنشآت الطبية الجادة.



وأضاف «وجيه» أن الشركة ستوجه تلك المبالغ لدعم المريض المصري، والمستشفيات، وعدد من الوحدات الطبية، داعيًا الكيانات الصناعية الوطنية الكبرى لتخصيص نسبة من أرباحها لدعم القطاع الصحي في مصر.



وأكد أن الشركة مؤمنة بدورها الوطني الهام، وبأهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها مؤسسة صناعية كبرى.

وأعلن الدكتور أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة والإعلام في مجموعة شركات «إيفا»، وصول عدد الداعمين لحملة «ليمتلس في الخير» إلى قرابة مليون داعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنشآت الطبية المختلفة، مشيرًا إلى أن الشركة قررت مضاعفة المبلغ المتبرع به لصالح المستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة عن نسبة المبيعات المُحددة.

«ليمتلس ناتشورالز»: إعلان أماكن التي سيتم التبرع إليها الأسبوع المقبل



وأضاف «عليوة» أن الشركة ستعلن عن مزيد من التفاصيل بشأن الحملة، والأماكن التي سيتم التبرع إليها في مؤتمر صحفي من المُقرر عقده منتصف الأسبوع.