«ليمتلس ناتشورالز» للأدوية تحقق 256 مليون جنيه مبيعات خلال الربع الأول

سجلت «ليمتلس ناتشورالز» للأدوية مبيعات بقيمة 256 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتعد «ليمتلس ناتشورالز» من الشركات التابعة لمجموعة «إيفا فارما»، وبحسب موقع الشركة الرسمي، تهتم بإنتاج مجموعة من المكملات الغذائية الحيوية والمتوازنة، مصنوعة من مكونات طبيعية مختارة بجودة ومصممة خصيصًا لتوفر حياة صحية.

وكشف الدكتور إبرام وجيه، مدير شركة «ليمتلس ناتشورالز»، عن مشاركة واسعة في حملة «ليمتلس في الخير»، والتي أطلقتها الشركة خلال شهر رمضان المُعظم للتبرع لصالح عدد من المنشآت الطبية الجادة.

وأضاف «وجيه» أن الشركة ستوجه تلك المبالغ لدعم المريض المصري، والمستشفيات، وعدد من الوحدات الطبية، داعيًا الكيانات الصناعية الوطنية الكبرى لتخصيص نسبة من أرباحها لدعم القطاع الصحي في مصر.

وأكد أن الشركة مؤمنة بدورها الوطني الهام، وبأهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها مؤسسة صناعية كبرى.

وأعلن الدكتور أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة والإعلام في مجموعة شركات «إيفا»، وصول عدد الداعمين لحملة «ليمتلس في الخير» إلى قرابة مليون داعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنشآت الطبية المختلفة، مشيرًا إلى أن الشركة قررت مضاعفة المبلغ المتبرع به لصالح المستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة عن نسبة المبيعات المُحددة.