ليلى علوي ومصطفى شعبان يتخليان عن البطولة المطلقة لأول مرة في موسم 2021

قرر بعض الفنانين الذين غابوا عن الدراما التليفزيونية وجمهور الشاشة الصغيرة، العودة للجمهور بمسلسلات جديدة في موسم 2021 لكن ببطولة ثنائية هذه المرة بعد أن اعتادوا على تقديم البطولة المطلقة في أعمالهم الفنية الدرامية دائما السنين الماضية.

أبرز هؤلاء الفنانين ليلى علوي في مسلسل “بين السماء والأرض” بطولة هاني سلامة وتشارك معه في البطولة لأول مرة وهي قصة مأخؤذة عن رواية للأديب نجيب محفوظ.

كما يعود الفنان مصطفى شعبان للدراما بمسلسل “عش الدبابير” ويقوم ببطولته مع الفنان عمرو سعد لأول مرة في بطولة ثنائية، بعد أن اعتاد شعبان على تقديم مسلسلات بطولته دائما السنين الماضية في”أيوب” و”أبو جبل” وغيرها.

وليد يوسف: ظاهرة النجم الأوحد جديدة علينا في الدراما المصرية

قال المؤلف وليد يوسف لـ”المال” إن ظاهرة النجم الأوحد التي أصبحت موجودة في الأعمال الدرامية السنين الأخيرة جديدة على الدراما المصرية، خاصة أن معظم المسلسلات التليفزيونية في فترة التسعينيات تحديدا كانت عبارة عن بطولة جماعية مثل مسلسلات الضوء الشارد وحديث الصباح والمساء وهوانم جاردن سيتي وليالى الحلمية والفرار من الحب وغيرها.

وأشار إلى الراحل نور الشريف حينما قدم مسلسل الرجل الآخر كانت معه الفنانة مرفيت أمين، ويحى الفخراني تكون معه الفنانة ماجدة زكي كبطلة، أما البطولة المطلقة فهي شيء جديد علينا.

وأوضح أن البطولة المشتركة بين هاني سلامة وليلى علوي أو مصطفى شعبان وعمرو سعد، ستساهم في إثراء مسلسلاتهم القادمة بدرجة كبيرة لأنه سيكون هناك ندية في الأداء التمثيلي بين الأبطال ليظهر كل واحد فيهم أفضل ما لديه على الشاشة من حيث الأداء للأحداث الدرامية، وذلك سيصب في مصلحة المشاهدين في النهاية.

محمود عبد الشكور: لا يوجد تناقض بين العمل المقدم وتقديم الفنان بطولة باسمه

ويرى الناقد الفني محمود عبد الشكور أنه شيء إيجابي أن يتم تقديم ميلو دراما بمفرده باستثناء الفنانة الراحلة سناء جميل، لكن لا يوجد تناقض بين بيع المسلسل باسم نجم معين وبين أن يقدم فنان كبير مثل مصطفى شعبان بطولة مشتركة مع عمرو سعد في مسلسله القادم.

ويضيف حينما قدم عادل إمام مسلسل أحلام الفتى الطائر كان باسمه لكن لا يمكن نسيان أبدا كل الفنانين الذين شاركوه المسلسل سواء توفيق الدقن أو عمر الحريري أو سوسن بدر في بدايتها الفنية أو رجاء حسين أو غيرهم ، لأنه لا يجب أن يتناقض ذلك مع مستوى الفن المقدم للجمهور في العمل الفني.

واستطرد قائلا أن لو المسلسل قائم على نجم واحد ولاتوجد أدوار اخرى جيدة بجانبه سيفشل المسلسل، ولن يستطيع النجم البيع باسمه في العام التالي.