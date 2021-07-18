«ليلى علوي وسوسن بدر ودينا» فنانات يغيرن أشكالهن.. ومتخصصون: يؤثر إيجابا على فنهن

ظاهرة بدت واضحة في الوسط الفني مؤخرا ، بتغير شكل بعض الفنانات تحديدا وكونهن أصبحن يظهرن بكشل أجمل من السابق وكأنهن صغرن عمرا كثيرا كما علق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وأبرزهن ليلى علوي وسوسن بدر التي قامت بتغيير لون شعرها وقصته فبدت أجمل من الماضي برغم كبر سنها وكذلك الفنانة الاستعراضية دينا التي غيرت شكلها من حيث صغر حجم وجهها فبدت بلوك مميز في مهرجان أسوان الأخير.

نرصد في هذا التقرير، آراء المتخصصين في تغيير شكل الفنانات وتأثير ذلك على فنهن وأدوارهن الفترة المقبلة إيجابا أو سلبا.

فايزة هنداوي : تؤثر إيجابا عليهن لو كانت بهدف أن يظهرن بشكل أجمل للجمهور

ترى الناقدة فايزة هنداوي، أن عمليات التجميل للفنانات لا تؤثر سلبا عليهن ، لكن لو كانت بهدف أن يحافظن على مظهرهن بشرط أن يجعل شكلهن أفضل مثل الفنانة ليلى علوي فصغر عمرها وشكلها 20عاما تقريبا باللوك الأخير لها .

وأضافت أن عمليات التجميل يجب ألا يكون مبالغا فيها ولا شبيهة بفنانة أخرى ، بسبب نفخ الوجه و”الشفايف” وغيرها.

وأشارت فايزة هنداوي، إلى أن الهدف من عمليات التجميل أن تظهر الفنانة بصورة أجمل لجمهورها ، ويزداد الإقبال عليها ومتابعتها فنيا بدرجة أكبر وذلك سيؤثر في المستقبل عليها إيجابا بتزايد الأدوار المعروضة عليها من المنتجين في السوق ، وتقديمها شخصيات مختلفة لم تجسدها سابقا على الشاشة وأحيانا تتقلد البطولة مثلما حدث مع الفنانة سوسن بدر مؤخرا بتقديمها بعد سنين طويلة مسلسل من بطولتها للمرة الأولى “السيدة زينب”.

أحمد سعد الدين : تغير الشكل لو لم يكن عبارة عن فقدان للوزن يؤثر سلبا بدرجة كبيرة

وأعرب الناقد الفني أحمد سعد الدين عن كون قيام فنانات بتغيير أشكالهن أصبح ذلك موضة وتم استخدامها بصورة خطأ من كثيرات منهن ، لأنه لا يمكن أن تحاول فنانة عمرها وصل للستين أن تصغر حجم وجهها حتى تظهر كفنانة شابة في الثلاثينيات من عمرها.

ولفت إلى أن الجمهور يصدم بتغير شكل هذه الفنانة في البداية ، لكنه لا يتقبل ذلك بسهولة خاصة لو لم يكن التغيير عبارة عن فقدان لوزنها مثلا وإنما من خلال عمليات تجميل بتصغير حجم الوجه أو الأنف.