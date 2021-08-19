ليلى علوي وباسم سمرة يعودان للتعاون الفني في «منورة بأهلها».. متخصصون يعلقون

بعد سنين طويلة منذ تقديمهما لتجربة مسلسل “حكايات وبنعيشها” الذي حقق نجاحا كبيرا وقتها، يعود الفنان باسم سمرة للتعاون مجددا مع الفنانة ليلى علوي في مسلسل جديد بعنوان “منورة بأهلها” إخراج يسري نصر الله .

العمل ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة، حيث يضم 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته كل من أحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وسلوى خطاب.

كما شارك الاثنان معا في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن منذ سنوات ، إخراج يسري نصر الله .

نرصد في هذا التقرير آراء بعض المتخصصين حول تعاون ليلى علوي وباسم سمرة للمرة الثالثة بعد سنوات في هذا المسلسل الجديد، وهل استطاعا أن يكونا دويتو ثنائي فني ناجحا مثل عادل أمام ولبلبة أو يسرا أو أحمد السقا ومنى زكي وغيرهم.

أحمد نور: ليلى وباسم دويتو ناجح ومختلف عن السقا ومنى زكي

أوضح المنتج أحمد نور أنه بلا شك ليلى علوي وباسم سمرة يعتبران من ممثلي الصفوف الأولى بمصر حتى الآن، لافتا إلى أن تكرار التعاون الفني بينهما للمرة الرابعة في المسلسل الجديد “منورة باهلها” معنى ذلك أنهما حققا نجاحا كبيرا في أعمالهما الفنية السابقة لذلك المنتجين يحرصون على جمعهما معا في مسلسلات وأفلام سينمائية .

وتابع قائلا إنه مثلما قدم للجمهور السنين الماضية إجزاء مسلسل يوميات زوجة مفروسة الذي قامت ببطولته داليا البحيري، فبعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا قدم جزء ثاني ثم ثالث وبعده الجزء الرابع وتوقف بسبب وفاة الراحل سمير غانم، أي أن النجاح يولد نجاحا جيدا ومعنى أن المنتج جمع باسم وليلى في عمل جديد معا للمرة الرابعة يدل على أنهما دويتو فني ناجح.

ويضيف ليس بالضرورة أن يكونا دويتو مثل أحمد السقا ومنى زكي، فكل فنان منهما له شكله الخاص والسقا ومنى لهما شكل معين وباسم وليلى ايضا يتميزان بشكل فني مختلف وطبيعة حكاويهم ومسلسلاتهم مختلفة عن السقا ومنى، لكن يظل ليلى وباسم دويتو فني ناجح بالطبع .

وأكد نور أن ليلى علوي مازالت مطلوبة بشدة من جانب المنتجين حتى الآن برغم أنها لاتعمل كثيرا ، لكن هي تعلم جيدا أنها مازالت مطلوبة في السوق وحاولت أن أوقع معها العام الماضي وبذلت جهدا كبيرا ولم استطع ذلك وباسم سمرة ممثل من طراز فريد وموهوب جدا .

فايزة هنداوي: لا يشبهان السقا ومنى زكي لكنهما يبشران بالنجاح

وأعربت الناقدة فايزة هنداوي أنه لايمكن مقارنة ليلى علوي وباسم سمرة كثنائي فني بعادل امام ويسرا مثلا ، لأنهما ينتميان لمرحلتين زمنيتين مختلفتين إضافة إلى كونهما لم يظهران في أعمالهما الفنية معا منذ سنوات وتجمعهما قصة حب عاطفية مثل دويتوهات عادل امام ولبلبة أو يسرا.

وتضيف أن ليلى وباسم قدما أعمالا فنية ناجحة معا في السينما والدراما ، لكن لايعتبران دويتوهات فنية مثل أحمد السقا ومنى زكي اللذان تعاونا سويا في كثير من الأفلام السينمائية خلال السنين الماضية .

ولفتت هنداوي إلى أن ليلى علوي وباسم سمرة ، برغم انهما لم يلتقيا منذ سنوات إلا أن تواجدهما الفني معا في أي عمل يبشر بنجاح كبيروذلك تحقق مع اكثر من عمل فأي بينهما في مسيرتهما الفنية .